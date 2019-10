L'Université de Genève se demande «Où va l'Algérie»

«Quel avenir politique pour l’Algérie?» Tel sera le thème de la conférence donnée à Uni Mail, mardi 15 octobre à 18 h 15. Plus de sept mois après le début de ces manifestations pacifiques, l'Algérie se trouve à la croisée des chemins, alors que se profile l’élection présidentielle fixée au 12 décembre.

Trois spécialistes échangeront sur l'évolution de la situation politique à Alger, l'influence de la situation économique et les acteurs de ce moment-clé pour le pays. Autour de la table, le Genevois Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe et enseignant à l’UNIGE, fondateur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM), l'excellent Luis Martinez, politiste et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur de recherche au CERI depuis 2005 et enseignant au MAMO (MAMO/GSI), qui a consacré plusieurs livres à l'Algérie et François Burgat, spécialiste de l’islam politique auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Marquée par une «décennie noire» (1991-2002) faisant suite à l’interruption par l’armée du processus électoral qui avait vu la victoire du Front islamique du salut (FIS) aux législatives, l’Algérie est apparue comme restant à l’écart de ce qui a été appelé les «printemps arabes». Par conséquent, les manifestations qui ont déferlé pacifiquement dans les rues des différentes villes du pays, suite à l’annonce de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à sa propre succession, ont surpris tous les observateurs.

Uni Mail, mardi 15 octobre à 18h15, salle MS 150