L’unique église arménienne de Suisse fête ses 50 ans

À l’entrée de la commune de Troinex se dresse un édifice religieux unique. Dotée d’une volumineuse coupole à seize faces et d’un toit de briques bleues recouvert de tuiles émaillées turquoises, Saint-Hagop (Saint-Jacques en français) est la seule église apostolique arménienne de Suisse. Construite en 1969, elle attire des croyants fidèles provenant des quatre coins de la Confédération. Alors que les Arméniens de Genève s’apprêtent à fêter cet automne le demi-siècle de ce lieu de culte, Daniel Papazian et Viken Vartzbed, respectivement président de la Fondation Saint-Grégoire l’Illuminateur (propriétaire des lieux) et président de la paroisse, nous dévoilent l’histoire de cet édifice.

Diaspora nombreuse

«C’est en 1960 que sa construction a été évoquée pour la première fois. À cette époque, la diaspora arménienne, est bien implantée en Suisse», relate Daniel Papazian. Depuis 1925 déjà, elle célèbre ses liturgies dans différents lieux du canton. D’abord uniquement à Noël et à Pâques, au sein d’une petite salle dans laquelle un autel transportable est installé, puis à l’église anglicane de la place Dorcière. «Le prêtre venait de Paris et les ustensiles nécessaires à la messe étaient apportés par des membres de la communauté qui les stockaient chez eux», se remémore le président de la Fondation.

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que beaucoup d’Arméniens provenant du Liban, de Syrie, d’Iran et de Constantinople trouvent refuge en Suisse, la communauté s’agrandit. «La nécessité d’avoir notre propre église se faisait sentir», ajoute ce dernier. En 1963, Hagop Topalian, un riche commerçant résidant en Italie, propose 480 000 francs pour construire l’édifice en l’honneur de ses parents. En échange, il demande à la communauté arménienne de suisse de financer l’achat du terrain, l’aménagement intérieur ainsi que son entretien.

Après une première tentative d’acquisition de terrain avortée sur le plateau de Champel (en raison des nuisances que le bruit des cloches aurait pu causer aux voisins), les Arméniens trouvent leur bonheur à Troinex. «Avec du recul, le premier échec n’en était pas un puisque le terrain visé initialement est celui qui accueille aujourd’hui la gare du CEVA! Si l’église avait été construite là-bas elle aurait peut-être dû être démolie…» relève le passionné d’histoire.

Afin de dessiner son église, la communauté fait appel à l’architecte Edouard Utudjian, un grand connaisseur des constructions du style arménien classique. Il fait les plans de l’édifice, qui est une réplique de l’église Sainte-Hripsimé, érigée au VIIe siècle à l’ouest d’Erevan et toujours en service.

Le bâtiment, dont les façades rappellent le tuf d’Arménie (une pierre volcanique utilisée traditionnellement dans ce pays), est doté de fondations cruciformes, d’une tour déca-hexagonale centrale et d’un toit plissé sur lequel se détachent quatre croix grises aux extrémités entaillées. Il respecte à la lettre les critères nécessaires aux célébrations de l’Église apostolique arménienne. Tous, sauf un: contrairement aux autres lieux de culte, l’autel n’est pas dirigé vers Jérusalem. «Pour des questions pratiques, il a été disposé à l’opposé. Une exception qui a nécessité l’octroi d’une dérogation de la part du Saint-Siège», précise Viken Vartzbed.

Après six ans de levées de fonds et de travaux, l’édifice a été inauguré en mai 1969 puis baptisé en septembre de la même année par le chef suprême de l’Église apostolique arménienne (équivalent du pape pour les catholiques).

Visite du chef suprême

Aujourd’hui, les messes célébrées le dimanche matin à Saint-Hagop accueillent entre vingt et trente fidèles. Lors des grandes célébrations de Noël ou de Pâques, des membres de la communauté viennent de toute la Suisse afin de prier dans ces murs. Au dire de Viken Vartzbed, les célébrations qui ont lieu à Saint-Hagop méritent largement le déplacement. «Elles ont un côté envoûtant et magique. Il faut dire que cette cérémonie a été construite, affinée et peaufinée pendant près de 1800 ans afin d’atteindre son but: sortir les gens de leurs préoccupations matérielles et de leur quotidien le temps d’une célébration.»

Entre deux messes, les responsables préparent minutieusement le jubilé de leur église, qui se tiendra le 13 octobre. Ce jour-là, Saint-Hagop recevra le chef suprême de l’Église apostolique arménienne, Sa Sainteté Karekin II.

Centre culturel en sous-sol

Si l’église Saint-Hagop fête ses 50 ans cette année, le centre culturel arménien, construit sous l’édifice religieux, célèbre quant à lui 30 ans d’existence. Invisible depuis la route, il dispose pourtant de plus de 800 m2 de surface comprenant notamment une salle des fêtes pouvant accueillir près de trois cents personnes, l’école arménienne et une bibliothèque comptant plus de six mille ouvrages dont certaines pièces rares. «Initialement, cet espace avait été prévu pour devenir un Centre international coordonnant toutes les activités des différentes diasporas dispersées en Europe, qui ne pouvaient pas se rencontrer en Arménie en raison du contrôle exercé par l’Union soviétique», explique Daniel Papazian. Alors que le projet était à bout touchant, il a dû être abandonné suite au terrible séisme qui a frappé l’Arménie en 1988. Tous les fonds prévus pour le fonctionnement du centre avaient été envoyés au pays afin de venir en aide aux sinistrés.

