L’outrance des slogans sexuels sert-elle le féminisme?

La vulgarité? «Un excellent moyen de faire parler de soi»

Les slogans et les images-chocs, un calcul utile pour parvenir à ses fins? Pedro Simko, fondateur de l’agence de publicité Saatchi & Saatchi Simko, en doute: «Cette violence est contre-productive. Dans la publicité comme dans les relations privées, on ne convainc pas par la grossièreté. Peu de gens aiment se sentir agressés. L’exposition de faits a plus de chances de convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous. Des cas de discrimination indéniables, par exemple, ont un meilleur effet», estime-t-il.



Après avoir rappelé l’importance de l’émetteur du message, le spécialiste cite Gilette, vertement tancée sur les réseaux sociaux après sa publicité antiharcèlement sexuel. «Une marque qui a fait des réclames plutôt macho pendant cent ans n’est pas crédible.



En revanche, les marques de produits d’hygiène intime le seraient pour parler du plaisir féminin par exemple.»



À l’agence de marketing et de communication Enigma, «il n’y a pas de mauvais buzz», soutient la stratégiste Manon Philippin, que le CEO Olivier Kennedy a laissée s’exprimer à sa place «parce que les médias ne citent pas assez d’expertes féminines», a-t-il affirmé.



La vulgarité et les images-chocs seraient donc un excellent moyen de se faire entendre: «Nous le conseillons à nos clients qui n’ont pas beaucoup de moyens», assure la spécialiste. Ce qu’il faudrait éviter en revanche, c’est un message confus. Si «tordons les couilles au patriarcat» serait un bon slogan aux yeux des deux collaborateurs, «bouffe ma chatte, pas mon salaire» ne serait pas suffisamment clair: «Je ne suis pas sûr que le nombre

de cunnilingus soit proportionnel à l’écart des salaires entre hommes et femmes, avance Olivier Kennedy. Quand il n’y a pas de lien clair entre deux propositions, on rate sa cible.» MAR.G.