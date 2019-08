L’histoire en petits morceaux par le peintre Alexandre Cingria

On les appelle les mosaïques d’Alexandre Cingria, mais elles n’existeraient pas sans René Antonietti, l’artisan qui les a réalisées entre 1946 et 1948. Ce dernier a travaillé d’après les cartons du peintre Cingria, décédé le 8 novembre 1945 à Lausanne. Ces tranches d’histoire de Genève étaient destinées à orner la cour de l’Hôtel de Ville. Quatre épisodes étaient prévus. Trois seront réalisés, placés finalement sur le mur de l’Ancien Arsenal, à la rue de l’Hôtel-de-Ville, siège des Archives d’État.

Né à Genève en 1879, Alexandre Cingria est le frère aîné de Charles-Albert, écrivain. Leur père, Albert, de souche dalmate et turque, était devenu Suisse en 1871. Quand Alexandre répond à la commande de l’État de Genève pour quatre décors historiques à réaliser en mosaïque, il ne se doute pas qu’il ne les verra jamais. Grâce à René Antonietti, deux d’entre eux – «Moyen Âge» et «XVIe siècle» – sont inaugurés le 4 juillet 1949 sous l’Ancien Arsenal. Le même jour que les mosaïques du verrier Marcel Poncet (1894-1953), représentant «Neptune», «L’Arve» et «Le Rhône», qui ornent le passage des Barrières.

Le motif du changement de lieu des mosaïques de Cingria est à chercher dans l’évocation somptueuse et désordonnée de la Genève épiscopale du temps des grandes foires. Ce décor placé en 1946 dans la cour de l’Hôtel de Ville fait froncer bien des sourcils. Raison pour laquelle René Antonietti le déplace sous les arcades d’en face, dès qu’il a terminé sa représentation de l’arrivée des réfugiés huguenots au XVIe siècle. L’installation de ces deux mosaïques nécessite la construction d’un nouvel escalier menant à l’étage des Archives d’État. Le précédent se trouvait derrière une porte située dans le mur dévolu à l’un des décors. La date de l’installation, à côté des deux autres, de la mosaïque représentant l’arrivée de Jules César à Genève nous est inconnue. En 1950, les œuvres de Cingria et Antonietti sont remarquées par Donald Gibson, architecte en chef de la ville anglaise de Coventry, bombardée par la Luftwaffe. Il commande aussitôt au mosaïste Antonietti des figures de martyrs dans le style de Cingria pour la Broadgate House de Coventry.