L’exposition «Dieu(x), modes d’emploi» aura sa version suisse à Palexpo

Deux mille mètres carrés de superficie, environ 200 objets d’art et usuels, des films, une pièce de théâtre. Voilà de quoi attirer, selon les vœux des organisateurs, de 50 000 à 100 000 visiteurs, entre octobre 2019 et janvier 2020, à Palexpo. L’exposition «Dieu(x), modes d’emploi» est un concept itinérant depuis 2006, qui a eu un grand succès à Bruxelles, à Paris, à Madrid, au Canada et en Pologne. Pour chaque destination, l’équipe s’adapte au pays, à la ville et au lieu où l’événement se déroule. «Ni théologique ni historique, cette exposition est anthropologique. Elle présente avec neutralité l’expérience religieuse telle qu’elle est vécue dans les différentes parties du monde», explique Isabelle Graesslé, ancienne directrice du Musée international de la Réforme (MIR), lors d’un petit-déjeuner de presse mardi matin.

Cette théologienne, chargée depuis peu de la paroisse protestante de Prilly, a accepté de présider l’association créée pour accompagner la venue de «Dieu(x), modes d’emploi» en Suisse. Elle y siège avec Roger Mayou, directeur sortant du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), Claude Membrez, directeur général de Palexpo, et un représentant de l’État de Genève, André Castella, secrétaire général adjoint au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. «L’intérêt de l’État de Genève s’est manifesté très tôt pour ce projet, dans le cadre de l’information nécessaire aux électeurs genevois à l’approche de la votation sur la loi sur la laïcité», rappelle Isabelle Graesslé. «Finalement, l’exposition arrive après, mais elle sera très utile aux enfants des écoles, dans le cadre de l’enseignement du fait religieux.»

Aucun prosélytisme dans «Dieu(x), modes d’emploi», mais une volonté d’informer le plus grand nombre sur la manière dont les humains vivent le fait religieux dans leurs sociétés. Une approche totalement laïque puisque la laïcité, c’est précisément la coexistence pacifique de religions différentes, dans la même ville, le même pays ou la même planète. Pour y parvenir, mieux vaut se connaître et se comprendre. Particularité genevoise: l’accès à l’exposition sera gratuit, grâce à des mécènes privés anonymes. Les pièces exposées proviennent de musées prêteurs, Mucem de Marseille ou Musée d’ethnographie de Neuchâtel, et d’institutions partenaires pour Genève: MIR, BGE, Mamco, Barbier-Mueller, Musée juif de Bâle et d’autres encore.

Exposition ouverte du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020 à Palexpo. Voir www.expo-dieux.ch

(TDG)