L'expédition genevoise «The Ocean Mapping» s'expose à l'Orangerie

Pour marquer le retour du voilier suisse Fleur de Passion au terme du programme «The Ocean Mapping Expedition», un tour du monde de quatre ans et demi, dans le sillage de Magellan mêlant science, éducation et culture, la Fondation Pacifique, organisation sans but lucratif basée à Genève, a monté une exposition au théâtre de l’Orangerie mettant en scène sous forme d’installation photographique et cartographique l’un des volets scientifiques de l’expédition: le programme Micromégas de cartographie de la pollution méso et microplastique, en partenariat avec l’association Oceaneye.

De Séville à Séville, d’avril 2015 à septembre 2019, cette expédition aux couleurs helvétiques a entrepris de contribuer à une meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans et une plus grande prise de conscience des enjeux de développement durable qui s’y rapportent. Pure émanation de la société civile genevoise, elle a mené différents programmes et missions de cartographie de la pollution microplastique et sonore des océans, de monitoring des gaz à effet de serre à surface des océans et d’observation de l’état de santé des récifs coralliens en partenariat avec plusieurs institutions académiques suisses et internationales.

Dans un esprit multidisciplinaire et de partage de l’expérience, elle a également embarqué 60 adolescents en réinsertion socio-éducative et plus de 100 passagers, ainsi que 20 dessinatrices et dessinateurs - dix femmes et dix hommes - qui se sont succédé «en résidence» à bord de Fleur de Passion tout au long du voyage.

Exposition «The Ocean Mapping Expedition», théâtre de l'Orangerie, du 27 août au 28 septembre.