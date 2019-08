L'Exécutif propose un budget déficitaire, plombé par RFFA

En Ville de Genève, la tradition veut que l’Exécutif présente son projet de budget pour l’année suivante aux membres de la Commission des finances du Conseil municipal le mercredi de la semaine de rentrée, à midi. De sorte que, deux heures plus tard, on croise sur le chemin de la conférence de presse au Palais Eynard des élus qui en sortent. Et les premières réactions sont mitigées: d’une part, et même si c’était attendu, le budget est déficitaire; de l’autre, il manque d’ambition en matière de transition écologique.

Avec des charges qui s’élèvent à 1,194 milliard de francs, le projet de budget 2020 présente un déficit net de 29,9 millions de francs. Un trou qui s’explique par l’entrée en vigueur, l’an prochain, de la réforme de l’imposition des entreprises et du financement de l’AVS (RFFA), acceptée par le peuple en mai. Manque à gagner dans les caisses municipales: 33,8 millions de revenus liés aux personnes morales.

Priorités politiques

«Ce déficit a été anticipé, a rappelé d’emblée la cheffe du Département des finances Sandrine Salerno. La Ville s’est dotée d’une réserve conjoncturelle qui doit permettre de l’absorber en cinq ans.» Alimentée par les excédents enregistrés ces dernières années, cette réserve dépasse aujourd’hui 100 millions de francs.

Pour ce dernier budget de la législature, le Conseil administratif, à majorité de gauche, continue à mettre l’accent sur la petite enfance: 110 nouvelles places de crèche vont ainsi s’ouvrir l’an prochain. Le renforcement du système de contrôle interne (5 nouveaux postes), suite à l’affaire des notes de frais, fait également partie des priorités politiques du Conseil administratif, au même titre que l’hébergement à l’année des SDF (1,8 million de francs), voulu par le Conseil municipal. «Il y a un léger surcoût de 300 000 francs, mais cela permettra d’héberger tous les sans-abri en surface», se félicite Sandrine Salerno. La Ville a ainsi pu récupérer des mains de l’Hospice général le foyer Frank Thomas, aux Eaux-Vives. Voué à être détruit, il permettra de tirer 120 personnes hors des abris de la Protection civile pour les deux prochaines années, au moins.

Par ailleurs, les coûts liés au fonctionnement de la Nouvelle Comédie, qui doit être inaugurée dans un an, font croître sa subvention de 4,3 millions de francs. Quant à l’enveloppe annuelle allouée aux investissements, elle se monte, comme les années précédentes, à 130 millions de francs. Mais à la différence qu’ils ne sont cette fois autofinancés qu’à hauteur de 56 millions. La Ville devra emprunter ce montant, ce qui alourdira une dette qui s’élevait à 1,598 milliard au 31 décembre 2018. «Durant la période d’adaptation à RFFA, la dette augmentera inévitablement», indique Sandrine Salerno.

Nouveaux postes

La conseillère municipale d’Ensemble à Gauche Maria Pérez fulmine: «RFFA réduit notre marge de manœuvre et maintenant on va devoir faire avec.» Pour le chef du groupe PLR Simon Brandt, ce projet de budget «pose quelques questions». «Oui, le déficit était attendu, mais il n’est pas dû à RFFA. Il est dû à l‘augmentation des charges, de l’ordre de 40 millions de francs par rapport à l’an dernier», dit le candidat au Conseil administratif.

L’ébauche de budget prévoit notamment l’ouverture de 39 nouveaux postes. «En fin de législature, il est normal de procéder à un rééquilibrage par rapport aux besoins de l’administration», défend Sandrine Salerno, rappelant que lors de la législature précédente (2011-2015) 184 postes avaient été créés, contre 80 seulement depuis 2015.

Et l’urgence climatique?

L’absence de la transition écologique parmi les priorités politiques énumérées par le Conseil administratif fait grimacer l’ensemble des partis. «Cela manque d’ambition», critique le MCG Daniel Sormanni. «Il n’y a rien, alors que le Municipal vient de déclarer l’urgence climatique», se désole le Vert Alfonso Gomez. Même la socialiste Maria Vittoria Romano se dit «déçue». L’Exécutif rétorquera qu’il a prévu une ligne de 100 000 francs pour des projets liés à la transition énergétique et autant en plus pour le fonds G’innove. «Des sommes dérisoires» dixit la PDC Marie Barbey-Chappuis. «Il faut un plan cohérent, monté avec des partenaires et de manière pérenne, répond Sandrine Salerno. Pas un joujou politique.»

Ces avis partagés ne devraient toutefois pas empêcher le Conseil municipal d’accepter l’entrée en matière, lors de sa séance du 10 septembre. Le texte sera ensuite étudié en commission. Après d’éventuels amendements et correctifs sur les rentrées fiscales, le budget repassera d’ici à la fin de l’année devant l’ensemble du Conseil municipal, qui le votera. Ou pas.