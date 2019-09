L’évaluation des élèves dyslexiques en clair

C’est une petite victoire pour les élèves «dys-». Le Grand Conseil a voté il y a une dizaine de jours à l’unanimité une motion qui invite le Conseil d’État à mettre en œuvre les recommandations d’une fondation spécialisée pour compenser les désavantages des élèves souffrant de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie ou dyspraxie. Ainsi, 71 députés se sont prononcés vendredi dernier en faveur de ce texte, porté notamment par la députée socialiste Salima Moyard, elle-même enseignante de profession. Il s’agit, par exemple, de limiter l’évaluation de l’orthographe à des sections déterminées à l’avance. Sur quelques lignes, et non sur le travail en entier.

3000 élèves au moins

Cette motion rappelle que 5 à 10% de la population scolaire souffre de troubles «dys-», ce qui peut engendrer «certaines difficultés surmontables pour les élèves grâce à des aménagements scolaires simples et efficaces».

Il faut savoir que deux directives en ce sens existent déjà et auraient bénéficié à plus de 3000 élèves: la première, entrée en vigueur en 2017, porte sur les soutiens et «aménagements» possibles, sans remettre en cause l’évaluation (par exemple, l’octroi d’un temps supplémentaire pour une épreuve). La deuxième, en vigueur depuis 2018, porte, elle, sur les «adaptations», c’est-à-dire les mesures qui consistent à modifier l’évaluation elle-même (par exemple, supprimer des exercices).

Ces deux directives s’adressent à tous les élèves, mais en priorité à ceux «en grandes difficultés d’apprentissage; allophones; à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique; porteurs d’un trouble neurodéveloppemental». L’une d’entre elles indique que «la pondération des critères d’évaluation spécifiques à l’aspect technique de la langue est modulée de manière à ne pas entraver la progression de l’élève du fait de ce seul critère».

Pas pénaliser pour la syntaxe

Ainsi, l’orthographe et la syntaxe, dans toutes les matières «autres que le français et les langues étrangères […], ne peuvent excéder 10% des points et au maximum cinq dixièmes de note (0,5 sur 6) de l’ensemble de l’évaluation». En clair, tout élève se prêtant à une dissertation en histoire ne peut être pénalisé pour l’orthographe sur plus de 10% de sa note.

N’était-ce pas suffisant? Non, selon une première motion rédigée par la conseillère d’État Nathalie Fontanet (PLR), lorsqu’elle était simple députée, visant le Département de l’instruction publique et attaquant Anne Emery-Torracinta sur son terrain: l’école inclusive.

Cette première motion, que le PLR lui-même a envisagé de retirer après que le DIP a éclairci quelques malentendus, est refusée en commission (puis en séance plénière). Le Parti socialiste rédige alors une sorte de motion améliorée, uniquement centrée sur la question de l’aménagement pour les élèves «dys-».

Un plafond à 10% contesté

Deux cas de figure y sont dépeints, selon le rapport de commission. Premièrement, dans le cadre de travaux ne portant pas spécifiquement sur l’orthographe, un consensus est trouvé: il est «opportun de ne pas compter, même à hauteur de 10%, les erreurs orthographiques des élèves «dys-». Il convient donc de ne pas se focaliser sur le chiffre de 10%: ce pourcentage est un plafond qui peut encore être diminué pour les élèves à besoins particuliers. Deuxièmement, «pour les langues étrangères et le français technique, les élèves «dys-» sont néanmoins logés à la même enseigne» que tous les autres. Le DIP estime que cette proposition «va tout à fait dans le sens dans lequel il souhaite aller» et qu’une réponse devrait arriver au début de l’année 2020.

«La version finale de la motion est un peu plus soft que celle que je souhaitais, réagit Salima Moyard. J’aurais préféré qu’on n’évalue pas du tout l’orthographe des élèves «dys-». Mais pour obtenir un consensus, on a assoupli ce point et laissé une marge de manœuvre au département.»

L’association Dyslexie Suisse romande n’a pas pu nous faire parvenir sa réaction sur la motion finale dans les délais impartis. Auditionnée en commission, sa présidente se positionnait aussi pour que les fautes d’orthographe des élèves «dys-» ne soient pas comptées du tout. Contactée vendredi, Nathalie Fontanet n’a pas souhaité apporter de commentaire à ce sujet.