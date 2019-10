"L'Espagne a violé le droit"

Les drapeaux catalans se déploient, rue du Mont-Blanc, devant la Gare de Cornavin. Peu après 19h, lundi, environ 250 personnes, en majorité Catalans indépendantistes ou autonomistes se rassemblent pour crier leur colère. Une façon de répondre à la Cour suprême d'Espagne qui a condamné le matin neuf indépendantistes catalans, dont l'ancien vice-président régional Oriol Junqueras, à des peines allant de 9 à 13 ans de prison. Les juges leur ont reproché d'avoir organisé le 1er octobre 2017, en dépit de l'interdiction de la justice, un référendum d'autodétermination.

La foule entonne d'abord "Bella Ciao" , avant de céder la parole aux organisateurs, puis à Alfred de Zayas. Ce professeur de droit américain a travaillé pour l'ONU pendant plus de vingt. Puis, entre mai 2012 et avril 2018 , il a été expert indépendant des Nations Unies dans le domaine des droits humains. Aujourd'hui, il libère sa parole: "Tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. Et les Catalans sont un peule", a-t-il déclaré avant de critiquer la sentence de la cour suprême: "l'Espagne et les juges ont violé le droit". Ce juriste a aussi évoqué la "dérive juridique" de cette cour espagnole avant de relever le "silence assourdissant de Bruxelles". Pour lui, l'Union européenne craint le "précédent catalan". "Cette décision est une honte pour l'Union européenne", a déclaré ensuite Amanda Gavilanes. Cette députée socialiste a des origines catalanes: sa voix se brise lorsqu'elle évoque plus tard le sort de deux militantes indépendantistes en exil à Genève. "L'Etat espagnol cherche à annihiler l'âme d'un peuple", a-t-elle poursuivi.

Soutenant par sa présence la cause catalane, le conseiller administratif de la Ville de Genève Rémy Pagani a appelé toutes les parties à se réunir autour d'une table. Plus tranchant, le député de Solidarités Pierre Vanek a appelé une foule convaincue à s'élever contre "le régime espagnol" en évoquant les anciennes pratiques du franquisme. Très lyrique, il a même cru apercevoir une "main sortant de la tombe de Franco". La manifestation s'est déroulée dans le calme.