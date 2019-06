L'Escale reprend sa place près de la nouvelle plage des Eaux-vives

Jusqu'à maintenant, l'Escale, c'était un peu «sous le soleil exactement». Ce lieu d'animation estivale de la Ville de Genève situé au quai Gustave Ador, juste avant Baby-plage, revient pour une troisième édition moins exposée aux rayons. Une nouvelle grande structure en arches recouverte de canisse étend la zone d'ombrage, et c'est loin d'être un détail en ce moment. L'espace tout en palettes, ouvert pendant les deux mois d'été sauf le lundi, offre également plus de places assises qu'avant. Il est par ailleurs encore plus végétalisé que l'an passé, avec près de 5000 plantes.

Et la présence d'une nouvelle voisine devrait lui être bénéfique: «Avec l'ouverture de la plage des Eaux-vives, on pense qu'il y aura encore plus de monde et que l'Escale sera une offre d'animation complémentaire appréciée», avance le conseiller administratif en charge de l'environnement urbain, Guillaume Barazzone. D'autant que la plage, elle, manque cruellement d'ombre.

Un nouveau «jeu du moulin»

Au milieu de la menthe, du basilic, des fraises et des cosmos, les visiteurs retrouveront le piano et micro en libre service, les hamacs accolés à la tour bibliothèque, le terrain de pétanque, les trois babyfoot, et des jeux à n'en plus finir: de société au bar; d'échec, de dames et nouvellement «du moulin»(aussi appelé jeu de mérelle) grandeur nature; d'extérieur dans un coffre en accès libre pour les enfants.

S'il n'y a aucune obligation de consommation dans ce lieu public ouvert à tous, et aux piques-niques, il est possible d'acheter à boire et à manger. Toujours un food truck en semaine et deux le week-end, ainsi que deux buvettes à prix doux - le Biergarten et sa sélection de bières genevoises d'un côté, et le bar face à la grande scène de l'autre - tenues par l'association BAB-VIA (anciennement «Boîte à boulot») qui favorise l’intégration professionnelle des jeunes.

De la soirée pop psyché au bal musette

La programmation musicale et locale est assurée par le «Collectif pour une nocturne riche, vivante et diversifiée», dont les événements à l'année à la salle des Terreaux sont «pleins trois mois à l'avance», affirme Léo, un de ses membres. Les styles musicaux seront très variés (lire programme détaillé ci-dessous). A noter: le groupe de folklore latino-américain Barlovento Trio le samedi 6 juillet, ou encore une «grosse soirée pop psyché» le samedi 31 août, avec le groupe genevois The Yelins, d'ailleurs aussi programmé au Montreux Jazz.

En parallèle des concerts de musique, il y aura aussi des initiations à la danse, comme le swing le dimanche 11 août, du théâtre, un bal musette le dimanche 21 juillet et de l'électro yoga.

Du 28 juin au 1er septembre, tous les jours sauf le lundi. mardi-jeudi: 12h - 00h vendredi-samedi: 12h - 01h dimanche: 21h - 23h

Pour le programme détaillé, voir ci-dessous.

Vendredi 28 juin

Androo - Wave / Dub / Jazz / Dancehall / Experience 18h-20h

Les Linguines - Frichti fresco 20h - minuit

Samedi 29 juin

Gofefo Konaté - Afrobeat 20h – 22h

Jean Toussaint – Afro / Latin / Caribbean grooves / 80’s & Digital Tropical / Traditional rhythms 22h - minuit

Dimanche 30 juin

Ensemble Exô - Sérénade n°1 de Brahms pour nonet 18h30 - 20h

Jeudi 4 juillet

Julie Marie - Chanson française 18h30 – 19h30

Albert Chinet - Chanson 20h - 21h

Vendredi 5 juillet

Ballad - Dub House 20h - minuit

Samedi 6 juillet

Barlovento Trio - Musique folklorique latino-américaine 20h – 21h

Señor Gavira - Colombian Electronical 21h – minuit

Dimanche 7 juillet

Breakdance Genève - Initiation au breakdance pour les enfants 15h - 17h

Jeudi 11 juillet

L’Escale Comedy Club - Stand-up 20h - 21h30

Vendredi 12 juillet

La Dune – Genre fluide 20h – minuit

Samedi 13 juillet

Venus on Fyre - Rock Psyché 20h - 21h La Vixen - Yeah-yeah / Psyché hispanophone 22h - minuit

Dimanche 14 juillet

Zikunik – Jam 17h – 19h

Jeudi 18 juillet

SWR Crew - Salsa / Boogaloo y Cumbia 18h - 21h30

Vendredi 19 juillet

Tropical Blue Master Clash - Musiques latines 20h - minuit

Samedi 20 juillet

MONA – Rap 20h – 21h Salaam – Rap 21h – 22h DESIR Trap/House 22h – minuit

Dimanche 21 juillet

Orchestre de Corinne Martin-Borret - Musette Variétés 15h – 17h

Jeudi 25 juillet

Daniel Léveillé Trio – Jazz 18h - 20h

Sito Le Funk – Funk 20h - 21h30

Vendredi 26 juillet

Bassment! - Eclectic Latin Bass 20h - minuit

Samedi 27 juillet

Donkey Shot - Hip-hop festif 20h – 21h

Groovah - Cumbia / Reggae / Rock 21h – 22h

YT Prod. - Baile funk / trap 22h - minuit

Dimanche 28 juillet

Open Milonga – Initiation au tango 17h – 19h

Jeudi 1er août

Woman's Move - Gogo dance music 18h– 21h30

Vendredi 2 août

Weith & Hermeth (Brainwaves) - Electro, Breaks, Acid 20h - 22h

NayaJ & Mokka – Techno 22h - minuit

Samedi 3 août

Wolfgang – Hip - Hop/funk 20h – 22h

Dj Dan - Funk 80 / Hip-hop old school / Dancehall 22h – minuit

Dimanche 4 août

Electro Yoga by Yoga Lab – Yoga (Deep House) 15h – 17h

Jeudi 8 août

Freshmint (Pachamama) - Organic Techno 18h – 21h30

Vendredi 9 août

Da Bounce - Afro house/ Deep / Soulful 20h - minuit

Samedi 10 août

Mo'Funka - Disco to house 20h – minuit

Dimanche 11 août

Backbeat - Initiation au Swing – Jazz 16h – 18h

Jeudi 15 août

DJAS - House / Voguing / Disco / Funk 18h – 21h30

Vendredi 16 août

Ataya music.box - Afrogroove from 70s to now 20h – minuit

Samedi 17 août

Histoire d'un soir - Funk / Rock 20h – 22h Lady Bruce – Disco 22h – minuit

Dimanche 18 août

FIG ! – Improvisation 17h – 19h

Jeudi 22 août

Losted - Deep House/House/Downtempo 18h – 20h

ORA - Electro live / Deep House 20h – 21h30

Vendredi 23 août

Mirlaqi / Fermcat / Shaolin Max - Dance music 20h – minuit

Samedi 24 août

The Queen's Underwear - Garage-funk 20h – 22h

DJ Lysâme - Hiphop/ Dancehall/ Afro House/ Trap / Reggaeton/ RnB 22h – minuit

Dimanche 25 août

Dhaf, Juliette & Mazarine - Initiation au Dancehall 17h – 19h

Jeudi 29 août

Dek'Onex - Apéro Fanfare (Cooper & Drum) 18h30 – 20h

Vendredi 30 août

SND - Hip-Hop, Futur Sound, Afro, Baile Funk, House 20h – minuit

Samedi 31 août

East Sister - Outsider pop 20h – 21h

The Yelins - Pop psychédélique 21h – 22h

Dj Shah - Vintage tropical 22h – minuit

Dimanche 1er septembre

Les Pas Taciturnes – Théatre 15h – 16h30

Les Pas Taciturnes – Théatre 15h – 16h30

Platine Collective par le Collectif nocturne - All style 16h30 – 22h