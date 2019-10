L’Avivo fête ses 70 ans et lance un appel aux dons

L’Avivo, soit l’Association de défense des retraités et des futurs retraités, est une vieille dame au dynamisme étonnant et à la combativité intacte. Créée quasi en même temps que l’AVS, elle est la plus ancienne des associations de retraités en Suisse. La section genevoise, qui date de 1949, fêtera le 23 novembre ses 70 ans à la salle communale de Plainpalais. Le programme de l’événement a été présenté lundi par le comité. Il en a profité pour dire que, côté finances, c’était vraiment un peu juste.

Grâce à ses 9200 membres (11% des seniors du canton), l’Avivo dispose de ressources financières assez stables. Les cotisations couvrent en effet la moitié de son budget de 900 000 francs. Une subvention de la Ville de Genève fournit 18%, le reste provenant des prestations payantes de l’Avivo, telles les excursions.

Aucune marge de manœuvre

«Si notre budget est à l’équilibre, nous n’avons aucune marge de manœuvre pour développer des projets, explique Joseph Streda, le trésorier. Il nous faudrait des ressources financières supplémentaires et durables car les besoins ne manquent pas.» La situation est devenue tendue depuis que le Canton a supprimé, en 2012, la subvention qu’il versait.

L’Avivo va donc lancer un appel aux dons à l’aide d’un tous-ménages. «Nous espérons également recruter de nouveaux membres, explique Ueli Leuenberger, vice-président du comité. Il faut que la population genevoise, et particulièrement la génération des «baby-boomers», réfléchisse à ses futures conditions de retraite et nous soutienne ou s’engage avec nous.»

Âge de la retraite des femmes

Car l’association développe une action de type politique en plus des aides sociales et administratives qu’elle offre, sans oublier ses prestations plus récréatives. «Le système des retraites en Suisse se trouve dans une situation délicate, rappelle Jean Spielmann, le président de l’Avivo. Malgré le rejet par le peuple suisse de la dernière réforme des retraites, le Conseil fédéral revient avec un nouveau projet et propose à nouveau d’augmenter l’âge de la retraite des femmes.»

Une proposition inacceptable pour Annette Zimmermann, membre du comité: «Notre opposition est totale. Tant que l’égalité salariale ne sera pas acquise, il n’en est pas question!»

Un Prix Nobel invité

Mais assez parlé argent et politique, le 23 novembre, ce sera la fête. Elle se déroulera de 11 heures à 18 h 30. En présence notamment de Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie, de Jean Ziegler et de la benjamine du Grand Conseil, Katia Leonelli.