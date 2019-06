L'avion qui s'est posé illégalement sur le Mont-Blanc appartient à l'aéroclub de Genève

L'avion de tourisme qui s'est posé mardi, en toute illégalité, à quelques centaines de mètres du sommet du Mont-Blanc venait de l'aéroclub de Genève. Selon nos informations, son pilote est quelqu'un de chevronné, rompu aux techniques d'atterrissage en haute montagne. Il s'agirait d'un instructeur.

«Qu'ils le fassent dans leurs montagnes suisses!»

Le maire de Chamonix-Mont-Blanc Eric Fournier a manifesté son indignation dans un communiqué:«Ce comportement inédit est proprement inadmissible : il constitue une atteinte intolérable à l'environnement de haute montagne et à toutes les mesures de protection existantes.»

Le maire de Saint-Gervais Jean-Marc Peillex a également fait part de sa colère au Dauphiné : «C'est la suite du Disneyland! Tant que les gens voudront continuer à défier les règles avec leur argent, la montagne sera invivable. C'est honteux. Et si c'est une provocation, qu'ils le fassent dans leurs montagnes suisses!»

Dans les milieux de l'aéronautique, le nom du pilote en cause circule déjà. «Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont assez d'expérience et de technique pour parvenir à se poser dans un tel endroit», confie, sous couvert d'anonymat, un ancien membre de l'aéroclub de Genève. Ce pilote est passible de sanctions tant de la part de la France que de la Suisse, qui pourraient aller jusqu'au retrait de sa licence selon l'Office fédéral de l'aviation civile.

Zone d’atterrissage illégale

Mardi, en fin de matinée, un Piper Supercub équipé de skis et immatriculé en Suisse a atterri sur le flanc du plus haut sommet d'Europe occidentale. Alors qu'il existe une altisurface (piste d'atterrissage en montagne) au Dôme du Goûter, à 4300 mètres d'altitude, l'avion se serait posé de l'autre côté du Mont-Blanc, entre le Mur de la Côte et les Rochers Rouges supérieurs, à 4550 mètres. C'est en tout cas ce que relatent les médias français. Toutefois, selon le comité de l'aéroclub de Genève, qui a publié un communiqué de presse, l'avion se serait bien posé «dans la région du Dôme du Goûter» (sic), répertorié dans la Publication d'information aéronautique officielle française.

La Préfecture de Haute-Savoie a confirmé au lieutenant-colonel Bozon, du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) qui a recueilli l'identité des deux genevois sur place qu'ils étaient sur "une zone interdite et qu'il ne s'agissait pas d'une altisurface comme le glacier du Tour ou d'Argentière." L'aéroclub affirme toutefois ne pas effectuer de déposes en montagne, mais utiliser cet avion uniquement pour la formation et l'entraînement des pilotes.

Cependant, lorsque l'hélicoptère du PGHM de Chamonix est arrivé sur place, le pilote de l'avion et son passager étaient en train de s'équiper de baudriers et de cordes, probablement pour rallier à pied le sommet, à 4800 mètres d'altitude.

«J'étais en train de faire l'ascension du Mont-Blanc depuis l'Aiguille du Midi quand j'ai vu, vers 11h, un avion qui tournait autour de nos têtes, raconte Laurent Leemans, un alpiniste français. Il nous a même fait un signe d'un battement d'ailes, avant de sortir de notre champ de vision. Puis nous avons vu l'hélicoptère s'approcher. Quand nous sommes arrivés sur place, l'une de deux personnes m'a proposé du thé. J'ai demandé s'ils avaient eu un problème mais il m'a répondu que non. Une demi-heure plus tard, j'ai vu l'avion redécoller. L'hélicoptère était déjà parti depuis un moment.»

