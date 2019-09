L’ancien député coupable d’escroquerie ira en prison

Un ancien député et président du Grand Conseil en prison. Après deux jours d’audience intenses, les trois juges du Tribunal correctionnel ont reconnu Renaud Gautier coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de gestion déloyale aggravée et d’abus de confiance aggravé. L’ex-président du Parti libéral écope d’une peine de prison de 3 ans, dont 1 an ferme.

L’enfermement, c’était tout l’enjeu de ce procès mêlant activités publiques, fortunes familiales et trahisons. Au total, les malversations de celui qui fut député PLR de 2001 à 2014, gestionnaire de fortune de métier, portent sur 4 millions de francs. Une somme aujourd’hui totalement dépensée.

Expertise balayée

Les victimes: une vedette de la chanson française, une fondation pour l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire que présidait Renaud Gautier, un client qui lui avait confié 500 000 francs à verser à son fils le jour de sa mort et une tante âgée. C’est au détriment de cette dernière que le dommage est le plus vaste: 3 millions directement prélevés sur son compte alors qu’elle ne pouvait voir les quittances qu’elle signait du fait de ses problèmes de vue. Le sexagénaire, comparaissant libre, a reconnu ces faits même s’il n’a pas été en mesure de les décrire avec précision.

Apparu amoindri, formulant des phrases lentes et succinctes, l’ancien politicien contestait uniquement l’accusation portée par cinq de ses cousins, lesquels lui reprochaient une gestion calamiteuse de leurs avoirs. Sur ce volet, il a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée en raison de rétrocessions qu’il a perçues, alors que l’argent de ses clients – placé sur des fonds à haut risque sans leur consentement – s’évaporait.

L’une des grandes interrogations qui traversaient ce procès portait sur l’état psychique de l’accusé. Renaud Gautier était-il en pleine possession de ses moyens durant les dix ans de malversations? Les juges ont répondu clairement à cette question: oui, il était «pleinement responsable de ses actes». Si la défense a insisté sur le drame de la perte d’un enfant vécu par le prévenu au début des années 2000, les juges n’ont pas cru à la version du stress post-traumatique suivi de la dépression sévère qui aurait conduit aux retraits frauduleux.

En ce sens, le tribunal a rejeté l’expertise psychiatrique, dont l’influence sur un verdict peut être conséquente. Au contraire, les juges ont même affirmé que les conclusions de l’expertise perdaient tout crédit. Celle-ci avait décrit Renaud Gautier comme un homme fortuné dont les vols relevaient d’un trouble compulsif.

Or, l’instruction menée par le premier procureur Yves Bertossa a démontré que le condamné prélevait ces sommes pour payer ses factures et maintenir ses sociétés à flot alors que ses activités périclitaient. Par ailleurs, la durée des malversations – plus de dix ans – dénote «une volonté délictuelle intense».

Autre élément prouvant que les vols ne relevaient pas d’un trouble psychique, «il parvenait à cesser les prélèvements quand son activité lui permettait d’avoir les moyens de son train de vie». Pour Me Robert Assaël, avocat des cousins et petits cousins, "manifestement, l’expert avait succombé au charisme du prévenu. Le tribunal n’a pas été dupe!"

"Il travaille à sa reconstruction"

Jeudi en fin de journée, Renaud Gautier a écouté silencieusement la présidente lui lire son verdict, rejeter les circonstances atténuantes invoquées par sa défense et rappeler que son mandat de député inspirait la confiance. C’est grâce à son activité politique qu’il avait été placé à la tête de la fondation pour l’agrandissement du musée (dépossédée de 82 000 francs, puis remboursée grâce à des «amis»).

La présidente n’a pas manqué de relever que l’élu «auréolé de haute valeur morale» prônait la rigueur budgétaire. À sa décharge, le sexagénaire s’est bien dénoncé à la justice. À sa charge, il n’a pas affecté le moindre fonds à ses victimes, les dédommagements ont tous été financés par des proches.

Deux jours après avoir demandé aux juges de «ne pas l’envoyer en prison», Me Malek Adjadj, son avocat, dit avoir pris acte de cette décision qui conduira son client derrière les barreaux durant un an, avec une dette à rembourser de 2 millions. «Monsieur Gautier est un homme malade qui travaille à sa reconstruction.» Faire appel de ce jugement? «Il est encore trop tôt pour se prononcer.»