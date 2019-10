L'alpiniste Jean Troillet va parler de la montagne aux Bains des Pâquis

C'est un Café philo et une conférence débat sur l'art de l'ascension en montagne, qui aura lieu samedi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h. Bains des Pâquis avec l'alpiniste Jean Troillet au micro. Cet alpiniste né en 1948 à Orsières en Suisse a une vraie philosophie de la montagne. Aventurier, alpiniste, guide de montagne, photographe et marin de nationalités suisse et canadienne. En 1997, il a été le premier homme à descendre la face nord du mont Everest en snowboard. Il compte à son actif dix sommets de plus de 8 000 mètres, tous vaincus en style alpin, c’est-à-dire de manière la plus pure.

Jean Troillet détient en outre avec Erhard Loretan le record de vitesse de l'ascension de l'Everest en 1986 par la face nord : 43 heures, aller et retour, pour ne citer que quelques uns de ses hauts faits. «Mais c’est avant tout un merveilleux orateur qui a une vraie réflexion sur sa pratique de la montagne», précise Philippe Constantin coordinateur de l'Association des Usagers des Bains des Pâquis.