L’alerte pollution levée, Genève respire à nouveau

Après six jours d’alerte, le Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (Sabra) a annoncé ce mercredi la fin de l’épisode de pollution à l’ozone. Les orages, les pluies et la couverture nuageuse ont abaissé et stabilisé les taux jusqu’alors critiques du gaz dans l’atmosphère.

Si les mesures ont régressé sous la valeur alarmante de 180 microgrammes/m3, elles restent, en moyenne, au-dessus du taux légal. «Les recommandations sanitaires de base restent actives, indique Philippe Royer, directeur du Sabra. Il faut les garder en mémoire même s’il est possible de reprendre une activité normale.» Les personnes vulnérables (personnes âgées, jeunes enfants, asthmatiques) doivent donc rester attentives. Pour les y aider, l’application airCheck permet de vérifier en temps réel la qualité de l’air dans toute la Suisse.

L’été, période particulièrement propice aux pics d’ozone et à la détérioration de la qualité de l’air, mobilise les spécialistes du Sabra: «Nous restons vigilants jusqu’en octobre, eu égard aux fortes périodes d’ensoleillement, précise Philippe Royer. Pour les prochaines semaines, il y a très peu de risque d’un nouvel épisode critique: la présence de nuages, d’orage et l’ensoleillement moindre devraient nous en protéger.»

Les résolutions prises par le canton afin de limiter les concentrations du gaz nocif se sont interrompues les unes après les autres. Si la recommandation de rouler à 80 km/h sur l’autoroute de contournement de Genève a été levée mardi, le demi-tarif appliqué à tous les transports publics d’Unireso a pris fin au terme des derniers services nocturnes de ce mercredi. Pour les non-détenteurs d’un abonnement demi-tarif, le prix habituel s’applique dès ce jeudi matin.

(TDG)