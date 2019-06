L’«alchimie destructrice» d’un duo criminel

Qu’est-ce qui a pu conduire un homme un peu paumé à entrer chez une inconnue au Lignon, à la ligoter et lui fracasser les os à coups de marteau? Est-ce l’influence de la prévenue, assise comme lui sur le banc des accusés, qui n’est autre que la belle-sœur de la victime?

Lundi, les juges du Tribunal criminel n’ont pas obtenu de réponses limpides à ces questions. Mardi, les projecteurs braqués par les experts sur ces deux personnalités complexes devaient permettre de mieux saisir ce duo singulier.

Lui, 52 ans, collectionneur de boulots intérimaires et auteur de quelques larcins, se caractérise par un «léger retard mental, un fonctionnement archaïque et une tendance à la manipulation», selon la psychiatre.

Le diagnostic médical de son amie – il a été question d’un mariage entre les deux – fait état de traits paranoïaques et d’un trouble délirant persistant qui l’ont menée plusieurs fois à hôpital psychiatrique. Quand il est question d’une emprise qu’elle aurait pu exercer sur un homme simple et docile, les experts nuancent: «Le passage à l’acte est le résultat de la rencontre de deux structures mentales bien spécifiques, une alchimie destructrice, observe l’experte appelée à sonder l’âme du prévenu. L’un n’aurait jamais rien fait sans l’autre.»

Cette affaire laisse apparaître des parcours cabossés, des relations familiales perturbées et des croyances de l’ordre de la pensée magique. Mais les experts n’ont pas décelé d’éléments pathologiques majeurs qui auraient atténué la responsabilité de l’un ou de l’autre.

C’est précisément ce que voulait entendre la procureure Séverine Stalder. Après avoir écouté le médecin légiste faire le décompte des coups de marteau – quarante-cinq au moins – et relever à quel point la victime a été proche de la mort, elle a qualifié cette affaire de «véritable massacre pour une broutille». Elle a demandé aux juges de condamner durement les deux prévenus, respectivement pour tentative d’assassinat et instigation à assassinat: dix-huit ans de prison pour l’agresseur et autant pour son amie, «une femme intelligente qui a écrit le pire des scénarios parce qu’elle n’aimait pas sa belle-sœur».

Le dernier mot de cette journée d’audience est revenu à Me Daniela Linhares, avocate de la victime. «Une vie a été brisée par une femme jalouse et manipulatrice et un bourreau», a-t-elle lancé en direction des deux prévenus. Mercredi, la parole sera à la défense.

