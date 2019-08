L'affaire du mur des Réformateurs divise la communauté transgenre à Genève

Le montant du nettoyage du mur des Réformateurs s’élève à 13 000 francs. Mais la déprédation a coûté bien plus cher en termes d’image aux associations LGBT. Elles se sont quasi toutes distanciées de la revendication anonyme qui en a été faite une semaine plus tard sur internet, au nom des personnes homosexuelles, transgenres et queers. Le texte en question accusait notamment la Ville de récupération politique des revendications LGBTIQ+.

Les seules deux voix défendant à visage découvert dans les médias l’utilité de cette «action politique» étaient celles de militants respectivement transgenre et queer, à savoir l’élue municipale en ville de Genève Annick Écuyer dans nos colonnes, suivie de Marjo Blanchet, membre de SolidaritéS sur les ondes de la RTS. Les propos de ce dernier ont choqué l’association Épicène, qui défend les droits des transgenres, dont Marjo Blanchet était membre jusqu’à peu. L’association a fait savoir la semaine dernière qu’elle condamnait les jets de peinture et se distanciait des propos de Marjo Blanchet tenus sans son aval.

Surfant sur la polémique, le parti SolidaritéS a envoyé ce mardi aux rédactions un communiqué pour témoigner son soutien à «l’action colorée» sur le mur des Réformateurs et à Marjo Blanchet. Les déprédations ne seraient «rien face aux souffrances que subissent bon nombre de personnes LGBTIQ+ au quotidien à Genève».

Que faut-il retenir de cette querelle de chapelle? Le fait que les personnes transgenres ne défendent pas toutes le même point de vue, bien au contraire.

«Cet acte nous discrédite»

«Ce genre d’action décrédibilise la cause», déplore Mo Kardaras, homme trans intervenant dans les écoles secondaires au sein d’une association en faveur des droits LGBT mandatée par le Département de l’instruction publique. «On ne peut pas demander à être égaux devant la loi et ne pas respecter le règlement, les gens et le patrimoine. Le mur des Réformateurs n’est pas la poubelle du coin; le taguer, c’est s’en prendre symboliquement à Genève! Ça me pose un problème que les transgenres soient associés à ces actes.»

Femme trans et présidente d’Épicène, Lynn Bertholet explique: «Pour l’association, c’est important d’être apolitique. On doit pouvoir accueillir des personnes qui votent UDC comme extrême gauche. C’est pourquoi prendre position au nom de l’association sans avoir consulté le comité et soutenir des actions politiques illégales ne nous convient pas. Nous pouvons admettre que l’on viole la loi pour sauver des gens en mer, par exemple. Mais pas pour une action agressive afin de marquer son mécontentement. À titre personnel, je préférerais que mes impôts servent à soutenir des associations œuvrant pour les droits LGBT plutôt qu’à payer le nettoyage de jets de peinture.»

Une action nécessaire

Pour ceux qui défendent l’action contre le mur des Réformateurs, c’est à l’État qu’incombe le devoir de garantir une vie égalitaire aux personnes trans, et non aux individus. Les «violences policières», les embûches administratives pour changer ses papiers d’identité, le diagnostic psychiatrique de «dysphorie de genre» nécessaire pour amorcer une transition physique, la méconnaissance des médecins des spécificités trans (lire ci-dessous) représentent à leurs yeux autant d’exemples d’une «oppression au quotidien» jugée intolérable.

«Froisser la majorité dominante par des opérations coup de poing est nécessaire pour la pousser à changer, même si cela la met mal à l’aise», assène Annick Écuyer, femme trans et élue municipale du Parti du travail, qui se revendique anarchiste et marxiste et soutient les jets de peinture. Marjo Blanchet, «personne non-binaire» (ndlr: qui ne se reconnaît ni uniquement dans le genre féminin ni masculin), partage son avis et explique que «le discours très édulcoré et positiviste de Mme Salerno lors de la semaine de la Pride passait sous silence toutes les violences du quotidien subies par les trans et les queers. Ça a très mal passé.»

Le mariage, ce modèle bourgeois

Plus que la forme, c’est aussi le fond qui oppose nos intervenants. Le couple marié, par exemple, est vu comme «un modèle bourgeois à déconstruire», résume Annick Écuyer: «L’une des revendications des queers est de remettre en question le modèle oppressif du couple, qui reproduit un système hiérarchique de classes.» Un discours également tenu par Marjo Blanchet, qui «lutte depuis des années en attendant la révolution». Et après la révolution, à quoi ressemblerait sa société idéale? «Une société libre où tous les codes de genres seraient brisés.» Soit «plus d’inscription du sexe dans le passeport, plus de papier de mariage, mais la liberté de l’auto-détermination de son mode de vie sans menotte administrative». Soit vivre «à deux, à trois, en communauté».

Lynn Bertholet déplore ce discours antimariage: «On ne peut pas démolir l’espérance des homosexuels pour une union matrimoniale reconnue parce que l’on s’oppose soi-même à l’institution du mariage. À Épicène, nous sommes largement en faveur du mariage pour tous.»

La «transphobie» des transgenres

À côté d’une opposition idéologique entre l’extrême gauche et les autres bords politiques non révolutionnaires, une autre piste pour saisir les divergences d’opinions entre personnes transgenres est esquissée par Marjo Blanchet. «Les personnes qui ont un privilège social et passing (soit chez qui la transition, réussie, ne se décèle pas) ont tendance à calmer le jeu et à se fondre dans leur nouvelle identité. Tandis que celles chez qui la transition se voit ou les queers qui ne veulent pas être assignés à un genre en particulier sont plus souvent confrontées à la transphobie.»

Annick Écuyer partage cet avis: «J’ai même assisté à de la transphobie en association trans. Une personne non binaire se faisait constamment désigner par le pronom «il», alors que «iel» est le pronom normalement approprié.»

Lynn Bertholet déplore une attitude victimaire face aux difficultés de la vie: «Même si ce n’est pas facile tous les jours en tant que trans, on est responsable de soi. Or, il y a peu de solutions constructives quand on revendique constamment un statut de victime.»