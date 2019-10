Des Kurdes s'enchaînent aux grilles de l'ONU

Une dizaine de Kurdes et de militants internationalistes, hommes et femmes se sont sommes enchaînés aux grilles de l’ONU mercredi soir pour manifester leur soutien à ceux qui subissent depuis le 9 octobre les attaques que mène la Turquie au nord de la Syrie. Un cordon policier s'est mis en place autour des manifestants dans la soirée.

Cette manifestation est destinée à enjoindre l’ONU de prendre ses responsabilités face au massacre en cours. Dans un communiqué, les organisateurs de ce mouvement, «l’expérience révolutionnaire qui fleurit au nord de la Syrie depuis 2012 n’attire pas que le soutien de la communauté kurde. Ces dernières années des centaines d’internationalistes, venant des quatre coins du globe, se sont mobilisés pour le Rojava ou l’ont rejoint. Parce que la société qui est inventée et façonnée là bas porte en elle les prémisses d’une vie libérée de l’économie capitaliste, du patriarcat, en accord avec l’environnement et sur une base d’égalité réelle pour toutes.»

«Aujourd’hui de larges mobilisations pour le climat ont lieu, les grèves féministes ouvrent un nouveau chapitre de lutte contre le patriarcat et au moment où nous écrivons ces lignes le Chili, le Liban, l’Equateur, Hong Kong, la Catalogne, l’Algérie, le Soudan... se soulèvent contre l’austérité, pour l’autodétermination et l’indépendance. Il n’est plus possible d’ignorer que la crise sociale, économique et environnementale qui ne semble plus en finir appelle à des changements radicaux.»

C’est la mise en pratique de ces changements que proposent les révolutionnaires du Rojava, conclut ce texte.