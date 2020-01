Un kilo de matière explosive découverte à Presinge

Une forte explosion a été entendue ce lundi, en milieu de soirée, par plusieurs habitants de la commune de Presinge et des alentours, relate le «20 Minutes». Son origine: l'explosion par les démineurs de la police genevoise d'une matière potentiellement explosive, ce qui pourrait être de la cheddite. Il s'agit là d'une substance employée dans le monde agricole pour faire notamment exploser des souches d'arbres, explique le quotidien. Environ un kilo de cette matière a été découverte dans un corps de ferme par un particulier qui a averti les forces de l'ordre.

Pour mener à bien leur tâche, les démineurs ont établi un périmètre de sécurité. Soixante personnes ont été évacuées et dirigées vers la salle communale de Presinge. Une partie de la route de Jussy a été fermée à la circulation. Avant que les habitants ne regagnent leur foyer. Au total, une trentaine de personnes ont été mobilisées selon «20 Minutes»: des patrouilles de police, le groupe de déminage «Nedex», une ambulance, ainsi que 13 hommes et quatre véhicules du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.