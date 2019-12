La justice genevoise se fourvoie dans une affaire de corne de rhinocéros volée

Les deux braqueurs étaient déterminés et n’ont pas hésité à user de violence pour parvenir à leurs fins. Le 7 février 2011, dans un musée privé de la Vieille-Ville, ils dérobent une corne de rhinocéros. On ne retrouvera pas les auteurs, ni l’appendice. Pourtant, près de neuf ans plus tard, cette affaire pittoresque vient de connaître un ultime rebondissement. Avec, à la clé, une note salée pour vous et moi. Car le Ministère public s’est fourvoyé, et il en coûtera plus de 40 000 francs aux contribuables!

Un trafic international

Pour mieux comprendre, il faut replacer le tout dans son contexte. Au début des années 2010, le trafic de cornes de rhinocéros explose. La faute, semble-t-il, à un homme politique vietnamien qui affirme que son cancer est entré en rémission grâce à l’usage de poudre de corne de rhinocéros! Poudre de perlimpinpin, rétorque le WWF, qui dément les vertus thérapeutiques de cette protubérance composée de kératine. Mais rien n’y fait.

La fièvre prend une dimension internationale. La peur aussi. Les cornes se vendant à prix d’or, les vols se multiplient. Musées et antiquaires se dépêchent de planquer dans des dépôts leurs vraies cornes jusque-là exhibées en vitrine – c’est le cas du Musée d’histoire naturelle de Genève notamment. Dans les zoos, on essaie de protéger les animaux. Près de Paris pourtant, un rhinocéros sera abattu en 2017, et sa corne découpée à la tronçonneuse.

C’est dans ce contexte tendu qu’en 2011, un Irlandais, appelons-le Brady*, vient plusieurs fois dans le musée de la Vieille-Ville. Il s’intéresse notamment à une corne de rhinocéros datant de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècles. Elle vaut environ 150 000 francs. Brady, âgé de 22 ans à l’époque, repart sans l’acheter. Mais ses empreintes digitales figurent sur la vitrine d’exposition.

Quelques jours plus tard, le 7 février, deux hommes pénètrent dans le musée. L’antiquaire et son fils sont là. Ils ne peuvent empêcher l’irréparable. Les voleurs s’emparent de la corne, l’un d’eux donne un coup de poing dans le dos du fils de l’antiquaire, l’autre lui asperge le visage à l’aide d’un spray lacrymogène. Ils s’enfuient.

Fin de l’histoire? Non, car les responsables du musée ont reconnu Brady sur des planches photographiques. Et cela est très troublant. Pourquoi? Parce qu’à l’époque, deux «gangs» se partagent l’essentiel du trafic de cornes de rhinocéros. L’un est basé en Afrique du Sud, l’autre… en Irlande! Il s’agit plus précisément d’un réseau de gens du voyage installés près de Limerick. Selon Europol, ce gang, appelé entre autres Rathkeale Rovers, est responsable de dizaines de vols. Or, Brady appartient justement à cette communauté...

Arrêté à Fribourg

Le 3 mars 2014, coup de théâtre. Lors d’un contrôle de routine, la police fribourgeoise interpelle un individu au volant d’une camionnette immatriculée en Irlande. Cet automobiliste, c’est Brady. Transféré à Champ-Dollon, il va y rester 93 jours, durant lesquels il clamera son innocence. Certes, il reconnaît être venu dans le musée de la Vieille-Ville. Certes, l’un de ses frères a baigné dans un trafic de cornes de rhinocéros. Mais lui, Brady, n’était pas à Genève le 7 février 2011. Un billet d’avion ainsi que la location d’une voiture et des relevés bancaires prouvent son retour au Royaume-Uni.

Devant le refus de la justice genevoise de libérer le prévenu, son avocat, Me Yann Lam, recourt auprès du Tribunal fédéral. Qui ordonne la libération provisoire de Brady, pour absence de preuves. Le Parquet n’a pas dit son dernier mot. Le 22 décembre 2017, il le condamne par ordonnance pénale à 180 jours-amendes avec sursis. Me Lam fait opposition.

L’absence du prévenu

L’affaire atterrit devant le Tribunal de police. Elle va se dérouler en deux actes. Et sans le prévenu! Brady, entre-temps condamné par contumace aux États-Unis pour… trafic de cornes de rhinocéros, serait actuellement incarcéré en Irlande, selon des tabloïds britanniques. Et il aurait changé de nom! Le 9 septembre dernier, il ne se présente donc pas devant le tribunal. Fin du premier acte.

Le second, en forme d’épilogue, a eu lieu le 9 décembre, toujours devant le Tribunal de police. Où Me Lam plaide l’acquittement, non sans fustiger «l’aveuglement, l’acharnement, la déloyauté et la couardise du Ministère public» qui, vu l’absence de preuves, aurait eu avantage à classer le dossier, «ce qui lui permettait de le rouvrir le cas échéant».

Le président du tribunal est allé dans le sens de la défense et a acquitté Brady. Celui-ci touchera 18 600 francs (sans compter les intérêts) pour détention illicite, et son avocat environ 21 000 francs pour ses frais.

* Nom connu de la rédaction