Jour J pour la mobilité genevoise

L’inauguration du Léman Express n’aura pas constitué le moment le plus palpitant de cet immense projet. Les discours officiels de ce jeudi ne doivent pourtant pas occulter l’ampleur de ce qui se passe à Genève. Dès dimanche à l’aube, un train imaginé il y a plus d’un siècle, construit malgré mille obstacles et des oppositions farouches, va enfin rouler. La mobilité genevoise devrait réaliser un bond qualitatif majeur.

On a beaucoup salué la dimension transfrontalière du projet. Il faut quand même se souvenir que les voies tout juste achevées, celles du CEVA, se situent très majoritairement en terres genevoises. Que ce train permettra, par exemple, de se rendre de Chêne à l’Hôpital en… cinq minutes. Que, par sa vitesse commerciale, il fera un bien fou au réseau de transports publics le plus lent de Suisse. Et que, dans un canton adorant rater ses grands projets pour pouvoir râler ensuite, ce chantier d’une rare complexité aura été mené à bien en respectant son enveloppe financière, après une rallonge approuvée par le peuple. À l’échelle genevoise, le Léman Express constitue une réalisation de tout premier ordre. Celles et ceux qui y ont pris part méritent notre gratitude.

Reste à transformer l’aventure technique et humaine en succès populaire. La grève annoncée côté français pour la mise en service rappelle que rien n’est gagné. Mais, après 107 ans d’attente, on ne jugera pas l’apport du Léman Express sur ses premières heures d’existence. Il faudra des mois pour régler mille détails, changer les habitudes puis mesurer l’impact réel du réseau.

Partout où ce type de réalisations a abouti, un effet spectaculaire s’en est suivi, autant sur les routes que dans les têtes. Les Genevois sont certes des êtres uniques en leur genre dans l’univers, mais il n’y a pas de raison, pour une fois, que nous échouions là où les autres ont réussi.