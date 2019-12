À la Jonction, on en remet une couche

Les échafaudages sont posés. Et plus rien ne devrait arrêter ce projet qui a fait couler beaucoup d’encre. À la Jonction, un immeuble surélevé va être surélevé une seconde fois. Tous les feux sont au vert et le propriétaire, Ali El Alej, est soulagé. «Cela fait presque dix ans que nous avons lancé le projet, je pensais que nous n’y arriverions jamais.»

Il faut dire que l’architecture proposée va trancher dans le décor. Et qu’elle a eu bien de la peine à convaincre les services de l’État. Le projet conçu par l’architecte Brigitte Jucker-Diserens se présente comme des boîtes largement vitrées et disposées perpendiculairement. La construction se déploie sur deux étages, avec des débordements en façade. Tout cela devrait abriter une douzaine de chambres pour étudiants, des salles communes et de généreuses terrasses.

Projet rejeté plusieurs fois

Le projet a été déposé en 2010, trois ans après la première surélévation de ce qui fut l’usine Beyeler. Il a été rejeté par plusieurs instances. Pour la Commission d’architecture, le projet allait «altérer gravement la cohérence globale du bâtiment, qui se lirait comme un empilement d’opérations contradictoires». La Ville de Genève déplorait aussi son insertion urbanistique.

Il a fallu présenter une demi-douzaine de moutures à la sévère Commission des monuments et des sites (CMNS), qui a fini par accepter. Elle y voyait comme une réparation, comme l’expliquait à l’époque la directrice de l’Office du patrimoine: «Nous n’avons pas été convaincus par la première surélévation, qui écrase le bâtiment et dont les finitions de la toiture sont insatisfaisantes. Nous sommes donc entrés en matière dans l’idée d’améliorer l’ensemble.»

«Mise en valeur»

L’architecte Jean-Jacques Oberson, consultant du projet, le qualifiait à l’époque «d’excellent». «Dans sa situation en pointe, devant un grand espace, il est logique de mettre en valeur un élément architectural.» Quant à la rupture de style proposé, elle n’avait rien d’exceptionnel, «la stratification faisant partie de l’histoire de la ville».

S’appuyant sur le préavis favorable de la CMNS, le Conseil d’État a délivré l’autorisation en 2014, soit quatre ans après le dépôt du projet.

Un recours a été déposé par la Ville de Genève et trois associations. Elles ont eu gain de cause en première instance, mais pas devant la Cour de justice. Celle-ci a donné son feu vert au projet au motif que seul l’avis de la CMNS était en prendre en compte, l’immeuble étant en partie à l’inventaire.

Pour combattre cet «ovni architectural absurde», comme l’a qualifié le conseiller administratif Rémy Pagani, la Ville a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. En vain, là encore. En juillet 2017, les juges de Mon-Repos ont rejeté ce dernier recours. À l’époque, il était question d’éventuellement revoir le projet une dernière fois. Ces discussions n’ont pas abouti puisque c’est bien le projet autorisé qui va être réalisé.

À côté aussi, on surélève

Le chantier devrait durer six mois, estime son propriétaire. Les modules préfabriqués seront posés sur le toit.

Ce secteur de la Jonction n’a pas fini de faire parler de lui. Car juste à côté, c’est une autre ancienne usine qui sera démolie pour faire place à une immeuble de logements coopératifs de la Codha. Or, celle-ci se cale sur la supersurélévation de son voisin pour monter à neuf étages. Comme quoi une surélévation peut en servir une autre, dans une logique d’harmonisation ascendante. Ce projet devrait être autorisé prochainement.