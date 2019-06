Jeunes et députés: les trois défis à relever

Comment être pris au sérieux, comment s’adapter sans être digéré par la machine? Ce sont quelques-unes des interrogations des jeunes députés que nous avons interrogés. Pas facile l’équation, même si l’intégration de ces élus, tous nés après 1990, a sans doute été facilitée par leur nombre: le Grand Conseil compte 10% de moins de 30 ans, une proportion inhabituelle, même si elle reste bien en dessous de la proportion réelle des jeunes dans la population.

Comment s’intégrer?

À quoi s’attendaient-ils en arrivant? «Je me demandais comment faire ma place dans une arène plutôt rude. Mais j’ai eu la chance d’avoir des passeurs d’expérience comme Alberto Velasco, par exemple, et j’ai et été touchée par la sollicitude de députés d’autres partis», expose Xhevrie Osmani (PS).

Certains ne s’attendaient à rien de précis, ne venant pas de familles habituées à la politique. D’autres au contraire savaient à quoi s’attendre. Tous disent donc avoir été bien accueillis. Ce qui n’empêche pas les déceptions face aux jeux politiques, qui compliquent ou empêchent des accords avec le camp d’en face, comme le souligne Diane Barbier-Mueller (PLR), ou face aux résurgences de vieilles rivalités: «Au PS, c’était fatigant en début de législature de voir des rivalités en vue d’élections municipales ou fédérales prendre tant de place», regrette Diego Esteban. Mais il y a les plus: «Une grande liberté de parole interne.»

Comment compter?

Les jeunes ont peu d’expérience. Que faire? «Travailler, lire, s’investir, se renseigner, résume Adrienne Sordet (Verts). Ce gros investissement n’est pas forcément reconnu. Mais ce n’est pas grave: on travaille avec les personnes les plus ouvertes pour faire avancer nos idées, qui sont plus importantes que nos ego.» Le travail rapporte: «Après avoir travaillé un an sur un dossier, on le maîtrise et on peut alors passer aux stratégies pour faire aboutir ses propositions», souligne Diane Barbier-Mueller (PLR). «Au parlement, on a les moyens de se faire entendre autrement qu’en manifestant.»

Bien formés, assidus, les jeunes recrues du Grand Conseil sont vite montées au créneau pour défendre leurs thèmes de prédilection: l’immobilier pour Diane Barbier-Mueller (PLR), les questions LGBT pour Diego Esteban (PS), les enjeux féministes pour Alessandra Oriolo (Verte), l’absence d’examens pendant la grève des femmes pour Adrienne Sordet. L’assise trouvée, certains pensent déjà à évoluer. Pour l’heure, le bilan semble plutôt positif: «En moins d’un an, j’ai appris plus que durant toute ma formation universitaire sur le fonctionnement interne des institutions, la prise de parole en public, la relation avec les médias, sur certains dossiers où nous sommes amenés à nous spécialiser, mais aussi sur le plan humain: sur la gestion de crise, sur les différences et sur le faire ensemble», souligne Alessandra Oriolo.

Comment rester soi-même?

Se faire accepter par les députés expérimentés, c’est une chose. Se faire digérer par les vieux crocodiles en est une autre. Pour rester eux-mêmes, les jeunes ont leurs recettes. Un de nos interlocuteurs évoque trois groupes WhatsApp. L’un destiné aux moins de 40 ans, qui sert apparemment surtout à programmer des séances karaokés… L’autre appelé «la gauche en luth», qui ironise sur les caciques de toutes tendances, et le troisième, baptisé les «non-alignés», occupé à épingler les travers des innombrables rivalités internes du PS.

Mais les jeunes ont-ils vraiment une manière spécifique de faire de la politique? Les réponses divergent. Oui, estime en substance Alessandra Oriolo. «Il y a moins d’intérêts personnels ou de carrière. On peut donc y aller plus franchement, tout en respectant les institutions bien sûr. On peut se battre pour défendre la voix de celles et ceux qui sont moins représentés.» Diane Barbier-Mueller n’est pas sûre que les jeunes soient vraiment unis: «Avec la moitié d’entre eux, je n’ai rien en commun et cela n’a rien à voir avec le sexe ou le parti.» Et Xhevrie Osmani: «Je ne pense pas qu’on fasse de la politique de manière différente en fonction de l’âge.»

Un jour viendra où les jeunes pousses seront à leur tour accusées de faire partie du système. Pour éviter de rancir, certaines affirment ne pas vouloir s’incruster. «Je suis passionné par ce que je fais, mais je ne suis pas indispensable, explique Diego Esteban. Si c’est trop pour moi ou si je perds la vocation, je me retirerai.» Et puis la vie change: «Il n’est pas facile de jongler sur tout, la politique, le travail, etc.», explique Diane Barbier-Mueller. «Si on essaye, on risque de décevoir partout.»

(TDG)