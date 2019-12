Jean-Marc Barberis vit l'Escalade tambour battant

La poignée de main est solide, le regard direct. L’homme qui nous fait face dans l’ancien arsenal, au milieu des piques, armures et tenues historiques minutieusement étiquetées, est un habitué du commandement. Qui sait aussi se fondre dans la foule en toute humilité.

Nommé président de la Compagnie de 1602 en mai dernier, Jean-Marc Barberis défilera évidemment en costume lors du grand cortège historique. Mais pour lui, point de fier destrier ni de mousqueton. C’est armé de deux baguettes et d’un tambour qu’il prend part, depuis des lustres, aux festivités de l’Escalade.

La famille, sa priorité numéro 1

Chez les Barberis, on foule les pavés de la Vieille-Ville en famille. «Mon épouse, c’est Dame Piaget. Mais je ne suis pour rien dans sa nomination, je me suis désisté lors des élections», précise le quinquagénaire, né le 22 août 1965. «Ma fille aînée, Angélique, est dans les «brijo», le groupe qui confectionne les bricelets devant Saint-Pierre. Ma seconde fille, Melody, et mon fils Quentin défilaient auparavant avec les fifres et tambours. Ils demeurent membres de la Compagnie. Et ma petite-fille, Eliona, revêt le costume d’une petite-bourgeoise, comme la copine de mon fils, qui défile en bourgeoise de Genève.»

La famille, c’est important pour Jean-Marc Barberis, dont les aïeux, originaires du val d’Aoste, sont arrivés à Genève vers 1904. «C’est même ma priorité numéro 1! J’ai une femme fantastique et très compréhensive. À l’approche de l’Escalade, je participe à deux ou trois réunions par jour, et les sollicitations n’arrêtent pas. Même si chaque membre du comité abat un énorme boulot, le président fait office d’entonnoir, image-t-il. Il faut résoudre toutes les petites bricoles...» De fait, durant notre entretien, son portable n’a pas arrêté de sonner.

Des Cadets à la Sécurité

Côté professionnel aussi, ce fonctionnaire au Département de la sécurité est amené à organiser, à planifier. «Mais ça ne me fait pas peur, je sais vivre en situation d’urgence et résoudre rapidement les problèmes.» Sacrément utile vers la fin de l’année, lors du rush qui s’empare de la Compagnie de 1602. «À ce propos, n’oubliez pas d’écrire le «de», sourit-il. Moi, cela m’est arrivé une fois dans un bulletin. J’ai pris une volée de bois vert!»

C’est en 1977 déjà qu’il a rejoint cette autre grande famille. «J’étais aux Cadets de Genève, je jouais déjà du tambour. Huit ans plus tard, j’ai intégré la batterie officielle de 1602, avant de rejoindre le comité en 2000.» Jean-Marc Barberis a été vice-président de 2003 à 2016, avant de mettre brièvement cette activité entre parenthèses, pour raisons professionnelles… et de revenir très vite, l’année d’après. La 1602, une passion? «Dévorante, oui. Le jour où je n’aurai plus le feu sacré, j’arrêterai.»

Trombone dans la musique de la police

Ce n’est peut-être pas pour tout de suite. Car une date historique approche: «Le centenaire de notre société, en 2026.» Un anniversaire qui se fêtera en fanfare. À ce propos, notre homme ne se contente pas de roulements de tambour. «Non, en effet, je joue également dans la musique de la police.» Où il troque les baguettes pour un trombone. La musique, «un excellent antidote en période de stress. Ma préférence va au classique, avec un petit faible pour une trompettiste anglaise, Alison Balsom.»

Évoquer des instruments, c’est aussi l’occasion de revenir, encore, à la 1602. Et de lancer un appel: «Depuis une dizaine d’années, nous manquons de relève dans les fifres et tambours.» Ceci malgré les 2216 membres que compte la société, dont près de 800 participeront en costume au défilé de dimanche, point d’orgue des festivités où Théodore de Bèze sera en vedette, pour les 500 ans de sa naissance.

Courir en crocs pour les enfants greffés

Jean-Marc Barberis est parti sur les traces du réformateur, en France, à raison de deux fois par an depuis dix ans, «à la recherche d’archives». En voiture ou à pied, les kilomètres ne font pas peur à cet adepte du semi-marathon de Genève où il s’aligne pour la bonne cause: «Je cours pour l’association Mahana for Kids, qui vient en aide aux enfants greffés.»

Traditionnellement, c’est chaussé de crocs qu’il avale les 21 kilomètres. Histoire d’ajouter une difficulté? «Non, sur une telle distance, dès le 14e ou le 15e kilomètre, on se bat avant tout avec son cerveau, assure-t-il. Il faut de la volonté, et ça, j’adore!» On s’en serait douté…