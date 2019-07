Jean-Claude Gandur gagne contre «Le Courrier» au civil en deuxième instance

L'article «Gandur: mécène en eaux troubles» paru dans «Le Courrier» en mai 2015 doit être retiré de son site internet dans un délai de quarante-huit heures, et Google doit être sollicité pour le déréférencement de l'article. La Cour de justice genevoise estime qu'il «constitue une atteinte illicite à la personnalité» de l'entrepreneur vaudois Jean Claude Gandur, révèle Letemps.ch. Une décision judiciaire qui devra notamment être publiée dans l'édition papier du quotidien indépendant. C'est un renversement de situation alors qu'en première instance, le Tribunal avait reconnu une atteinte à l'honneur, mais l'avait jugée licite, car d'intérêt public. Le journal annonce qu'il fera recours au Tribunal fédéral. Condamné à près de 50 000 francs de frais judiciaires, sa survie pourrait être en jeu.

La Cour considère que les «nombreuses figures de style vexatoires, la forme inutilement rabaissante et le fait que la véracité de la plupart des faits n’était pas établie constituent un acharnement qui va au-delà de ce qu’autorise le devoir d’information de la presse et n’est justifié par aucun intérêt public». Le portrait «tend à indiquer que le journaliste a cherché à entacher la réputation du mécène en vue d’influencer le vote». En revanche, les juges considèrent que l'intérêt public à connaître l'industriel n'est pas remis en cause, qu'il est «exact» de dire que l'homme d'affaires évolue «dans des zones soumises à des régimes autoritaires dont certains étaient notoirement corrompus».

«Mon honneur est rétabli et c’est ce qui m’importait», commente Jean Claude Gandur sur Letemps.ch. «Cette décision répare une injustice et rappelle que toute liberté s’assortit de devoirs. Les médias ne peuvent pas se soustraire au cadre de la loi, à laquelle chaque individu ou organisation est soumis.»

La demande de dédommagement d'un franc symbolique exigée par le collectionneur d'art n'a pas été retenue. Par contre, «Le Courrier» est condamné à près de 50 000 francs de frais judiciaires et de dépens (participation aux honoraires d'avocat). De quoi menacer la survie du titre selon sa corédactrice en chef. «Les conséquences d'une telle décision de justice seraient extrêmement graves pour notre profession, commente Laura Drompt. Cela implique un inacceptable musellement de la presse, notamment dans le cadre de votations importantes pour la population. Un journal accusé d'avoir un effet sur l'opinion publique avant une votation: cela s'apparente à un procès d'intention, fort éloigné de l'accusation initiale de Jean Claude Gandur quant à l'atteinte à sa personne.» Connaissant l'aisance financière du personnage, et la menace qui plane sur l'existence même du quotidien indépendant, ne serait-il pas élégant de la part du milliardaire de prendre les frais judiciaires et les honoraires d'avocats qui le concernent personnellement (quelque 24 000 francs sur la somme totale) à sa charge? «À ma connaissance, cette question n'a pas encore été abordée», nous répond Me Nicolas Capt, conseil de Jean-Claude Gandur.

Sur le volet pénal, la plainte de Jean Gandur avait été classée par le Ministère public genevois, un classement contre lequel l'homme d'affaires avait fait recours. «Nous allons retirer ce recours, car la prescription est vraisemblablement acquise sur ce volet, indique Me Nicolas Capt à la «Tribune de Genève». Je relève le manque de célérité du Ministère public, le rythme judiciaire sur ce dossier est assez préoccupant.»

(TDG)