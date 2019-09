«Je veux comprendre pourquoi on m’a tué»

Un médiateur de rue autoproclamé. C’est dans ce rôle que s’est présenté lundi matin le prévenu que l’on juge au tribunal. Il en a le vocabulaire, répète à qui veut l’entendre qu’il était là pour «apaiser la situation», «calmer» les ardeurs belliqueuses d’un jeune frère imprévisible, «intermédier» (sic) entre les protagonistes impliqués.

Là, c’est une épicerie du centre-ville, donnant sur la rue de Montbrillant, au cœur d’un quartier où les gens se parlent tous les jours. L’accusé habite avec sa famille dans le même immeuble depuis vingt ans. Son allée jouxte le commerce.

Habitait. Il a désormais derrière lui quatorze mois de prison préventive, et devant lui encore deux jours d’audiences de jugement devant une Cour criminelle qui ne croit pas à sa tardive vocation médiatrice.

Menaces de mort proférées

Les faits reprochés dans l’acte d’accusation sont en effet accablants. Lui et son frère ont menacé de mort l’épicier au début de l’été 2018, avant de passer à l’acte, de lui infliger huit coups de couteau consécutifs sur la partie supérieure du corps, en le vidant littéralement de son sang: 4,2 litres, indique le rapport médical, sans préciser qu’un individu normalement constitué, pesant 65 kilos, en compte entre 5 et 6 litres. C’est dire si la victime peut remercier les secours, les ambulanciers comme les chirurgiens, qui lui ont sauvé la vie.

Si le cadet reconnaît les coups portés – âgé de 17 ans au moment des faits, il est en attente de jugement devant le Tribunal des mineurs – son «grand frère», qui s’en attribue le profil vertueux, conteste, point par point, tout ce qui pourrait l’incriminer: les propos menaçants lancés dans le shop, les injures racistes proférées pendant que la victime se faisait planter sous ses yeux, sans compter les coups de pied au visage que lui-même a administrés.

L’accusé se fait accusateur

«Non, je n’ai pas frappé, j’étais focalisé sur mon frère, j’ai tiré sur sa capuche et sa sacoche pour qu’il arrête, j’ai fait le maximum pour les séparer», martèle le prévenu, non sans accuser au passage la victime d’avoir eu un «regard énervant» et d’être responsable des embrouilles de voisinage qui ont conduit au drame, notamment pour avoir accueilli dans son épicerie des clients indésirables, particulièrement «son ami négro» qui, à ses yeux, n’avait rien à faire là.

Le miraculé n’en peut plus d’entendre de tels propos. Il avait demandé que l’on installe un paravent dans la salle pour lui épargner la vue de son agresseur. Cela n’a pas suffi. À 10 h 40 déjà, il demande au tribunal s’il peut sortir. Le président consent, avant de reprendre l’interrogatoire d’un jeune homme de 25 ans qui ne maîtrise pas ses nerfs.

«Je ne veux plus répondre»

Sa taille de basketteur paraît plus grande encore lorsqu’il s’emporte. Son conseil demande à son tour une suspension d’audience pour tenter de le calmer. Las, le prévenu ne supporte pas les questions embarrassantes qui l’acculent dans ses derniers retranchements. La voix féminine d’une juge pugnace, prenant le relais d’un président méthodique et rigoureux, l’insupporte davantage encore. «Je ne veux plus vous répondre!» À cet instant, on vient de lui rappeler les 13 coups de téléphone passés à son frère dans les heures précédant l’agression. Les traces enregistrées d’un projet commun qui, dans le langage pénal, portent un nom: la préméditation. «À vous écouter, on dirait que c’est moi qui ai tout fait», lance l’accusé, avant de se murer dans son silence.

La victime reprend sa place en milieu d’après-midi. Son tour est arrivé de décrire le calvaire qu’elle a enduré, cette existence robotique dans laquelle elle a sombré. Le corps est réparé, suite aux opérations successives qui lui ont permis, d’abord, de quitter les soins intensifs, puis, plus tard, de reprendre son travail «pour continuer à payer mes factures».

Mais la tête, elle, s’est mise aux abonnés absents. Le plaisir de vivre a disparu. «J’essaie de comprendre pourquoi on m’a tué dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018. J’entends depuis ce matin la même voix qui m’a traité hier de sale juif, qui m’en voulait à mort parce que j’avais un ami de couleur. Or, comme mes agresseurs, je suis d’origine albanaise, mais je me sens, c’est vrai, différent. Je n’ai pas cet esprit communautariste en moi, je suis simplement un citoyen de cette ville. Mes amis sont issus de tous les pays du monde.»

C’est dit d’une voix douce et complètement désespérée. Le procès se poursuit mardi avec une longue liste de témoins convoqués jusqu’au soir.