Ils sont argentins, indiens, luxembourgeois ou russes. Tous touristes, tous volés à l’aéroport, repartis de Genève avec un mauvais souvenir et une plainte déposée.

Lundi matin, plusieurs mois après les faits, deux Nord-Africains trentenaires comparaissaient l’un après l’autre au Tribunal de police. Arrêtés tous deux à Annemasse, où ils séjournaient, ils assurent s’être retrouvés dans le même hôtel par hasard après une autre rencontre hasardeuse dans le hall de l’aéroport. Ils étaient recherchés par la police genevoise.

"Fou amoureux"

À la barre, le premier est aussi taiseux que le second est bavard. L’un se dit peintre en bâtiment, l’autre musicien. Trahis par les images de vidéosurveillance, ils avaient fait d’Annemasse leur base arrière et de l’aéroport leur terrain de chasse. «Je venais à Genève pour me promener… et commettre des vols», affirme le premier, accusé de trois larcins. Son comparse, lui, parle d’une femme dont il serait tombé fou amoureux: «Elle me demandait beaucoup d’argent, j’étais aveuglé. Ces six vols, c’était pour elle.»

Parfois, les deux hommes opéraient ensemble dans la galerie marchande de l’aéroport ou au guichet de location de voitures. La méthode était toujours la même: l’un détournait l’attention de la victime – par exemple en faisant tomber des bouteilles devant elle – quand le complice s’emparait de son sac.

Identités incertaines

Dès l’ouverture du premier procès, la présidente du Tribunal, Katalyn Billy, a tenté de mettre de l’ordre: «Comment vous appelez-vous?» La question est simple, mais la réponse plus complexe compte tenu des multiples alias des prévenus et des papiers d’identité inexistants.

Reconstituer le montant du butin et savoir ce qu’il en est advenu constituait la deuxième difficulté. Dans leurs plaintes, les touristes ont indiqué des montants d’argent liquide parfois conséquents. Quand il entend que 10 000 dollars se trouvaient dans l’un des sacs qu’il a volés, l’un des prévenus bondit: «Je n’ai jamais vu autant d’argent de toute ma vie. Je m’excuse auprès de cette personne, mais elle ment.» À son tour, Me Romain Stampfli, son avocat, doute de l’existence de telles sommes. «Aujourd’hui, plus personne ne se promène avec autant d’argent!» La question sera tranchée par la juge au moment de la lecture du verdict: «Il est peu probable que les plaignants aient menti.»

Libérés… mais expulsés

Enfermés à Champ-Dollon depuis leur arrestation, il y a quatre mois, les deux hommes se présentaient face à la justice avec l’espoir de quitter la prison. En écopant de peines privatives de liberté de 7 et 12 mois avec sursis, ils sortiront bien de leur cellule. En revanche, si la défense a tenté de mettre en avant leur amateurisme, tous deux ont été reconnus coupable de vol par métier (et de vol en bande pour le deuxième). Ce délit s’accompagne automatique d’une expulsion du territoire, à laquelle ils n’échapperont pas.