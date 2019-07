«Dans ma famille, mon frère était la tête, promis aux hautes études. Moi, la jolie nana.» La volonté de prouver qu’elle a «aussi un cerveau» lui fait reprendre des études pour passer sa maturité commerciale. La Genevoise canalise son stress dans le contrôle qu’elle exerce sur la nourriture: «Au début, j’essayais de manger sainement. Peu à peu, j’ai diminué mes portions. Moins je mangeais, plus les pensées alimentaires m’obsédaient. Qu’est-ce que je vais manger ce soir? Et demain? J’avais acheté une balance qui pesait tous les aliments.»

À 36 kilos (pour plus de 170 cm), Alexandra a des pertes de conscience régulières. Prise d’une pulsion de vie, elle accepte de bon gré de se faire hospitaliser dans une clinique traitant l’anorexie, à Lausanne. En six mois, elle reprend un poids suffisant pour sortir. «Je suis ensuite tombée dans un autre type de contrôle: il fallait que je mange à des heures précises, comme à l’hôpital. Si je ne prenais pas mon petit-déjeuner à 8 h , je pouvais faire une crise de nerfs.»

Lorsqu’elle lâchera enfin du lest, elle tombera dans une autre obsession alimentaire, la boulimie. «Au début, je me disais que pour une ancienne anorexique, manger à n’importe quelle heure et pourquoi pas n’importe quoi, c’était un signe de santé. Il n’a pas fallu longtemps pour que je me fasse vomir.» Alexandra passera à nouveau plusieurs semaines dans un centre de traitement. «Je m’étais coupée du monde. Je ne voyais plus mes amis, je préférais être seule avec la nourriture, ça me faisait plus de bien. Je ne mangeais plus pour vivre, je vivais pour manger. Et j’étais tellement triste de m’en rendre compte.»

Au centre Belmont à Genève, Alexandra entre en contact avec divers groupes de parole et d’entraide, notamment sur la gestion des émotions. «J’ai appris à les identifier avant d’en être submergée et d’entrer dans la compulsion.» Depuis deux ans, la jeune femme est sereine. «Je vois mes amis, je prends des cours de yoga, de piano, j’ai un copain.» Quant à la nourriture, elle a trouvé une recette qui marche pour elle: «Je mange trois fois par jour, ni plus, ni moins. Et en dehors de ces moments, je ne me pose plus la question.»