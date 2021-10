Jeunevois – Le jardinier qui fait pousser les carottes entre les pavés Le collégien Thibaud Mabut rassemble ses voisins autour de bacs de légumes, d’arrosoirs et de plantoirs. Stéphanie de Roguin / LargeNetwork

Ceux – et ils sont nombreux – qui ont vu Demain, le documentaire au succès phénoménal de Cyril Dion et Mélanie Laurent, connaissent les Incroyables Comestibles. Née en 2008 dans la bourgade de Todmorden en Angleterre, cette expérience d’innovation sociale a aujourd’hui essaimé dans plus de 600 villes du monde. Le principe? Cultiver dans l’espace public et laisser en libre accès des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Souvent réunis en structure associative, des habitants se chargent d’entretenir les comestibles.

Le collégien Thibaud Mabut, 18 ans, a souhaité appliquer le concept au Petit-Lancy pour son travail de maturité. «Je voulais réaliser un projet concret, qui influence ma vie quotidienne et celle des gens autour de moi.» Le jeune homme, qui s’intéresse à la question des potagers urbains depuis plusieurs années, obtient le droit de faire trois mois «extra-muros» au printemps dernier. Il se rend à Todmorden pour étudier les origines du mouvement. A son retour, il contacte sa Commune, qui lui donne carte blanche. «J’ai récupéré des palettes gratuites pour construire les bacs, travaillé pour financer l’achat du terreau, fait pousser des semis chez moi avant de les replanter sur les emplacements communaux.» Tout cela à vélo électrique et remorque.

Un investissement humain conséquent pour arriver à un résultat satisfaisant en début d’été: quatre emplacements cultivés sur la commune de Lancy sont à disposition du voisinage. Les rencontres se révèlent quotidiennes, comblant l’objectif de cohésion sociale, et même intergénérationnel, du projet. «J’ai expliqué à des enfants comment poussaient les tomates ou les aubergines qu’ils voient emballées au supermarché», s’enthousiasme le jardinier. Spontanément, les voisins s’engagent, arrosent, cueillent, passent du temps à entretenir les cultures. «Des personnes âgées se réjouissent qu’un jeune comme moi sache jardiner et qu’il s’implique dans un tel projet.» Celui qui espère voir une relève se mettre en place alors qu’il reprend les cours au collège se dit optimiste quant à l’avenir de l’humanité. «C’est avec une accumulation de petites réalisations comme celles-ci que nous parviendrons à une société plus cohérente et durable.»

La sélection digitale Afficher plus Saskia Vellas, 26 ans Graphiste et designer de jeux vidéo, nominée début 2017 aux Swiss Game Awards, Saskia Vellas organise son travail grâce à Toggle. «L’app calcule le temps passé sur une tâche spécifique. Elle me permet de mieux m’organiser.» Gestionnaire de dépenses, disponible sur Android, l’aide à gérer son budget mensuel ou de voyage. La jeune femme apprécie aussi Bike Citizens, un moyen de trouver les itinéraires urbains les mieux adaptés aux cyclistes.