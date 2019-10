Le Jardin botanique reçoit une distinction mondiale

Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG), qui ont fêté leurs 200 ans en 2017, viennent de recevoir un beau cadeau, sous la forme d’une distinction de portée internationale. Une sorte de label de «Jardin botanique expert spécialisé en conservation». Ce titre un peu ronflant a été attribué par la Botanic Gardens Conservation International (BGCI), une association basée à Londres, qui a pour objet la préservation de la diversité botanique.

Décernée par les pairs

Genève rejoint ainsi un cercle très fermé: une dizaine de jardins botaniques seulement ont reçu une telle distinction, dont la majorité aux États-Unis. «Il ne s’agit pas d’un prix à proprement parler, mais d’une accréditation, nuance le directeur des CJBG, Pierre-André Loizeau. Mais elle est importante pour nous, dans la mesure où elle est décernée par nos pairs, qui reconnaissent ainsi notre capacité à agir en faveur de la protection de la nature et des espèces menacées.»

Réintroduction des plantes menacées

Depuis de nombreuses années, le Jardin botanique, en collaboration avec l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, a mis en place des actions visant à protéger des espèces en danger à Genève, notamment en favorisant la multiplication de plantes menacées et leur réintroduction sur le terrain.

L’institution possède en outre l’une des plus importantes banques de semences d’Europe et la seule en Suisse. «Cette accréditation distingue le haut niveau d’excellence des collaborateurs et collaboratrices des CJBG», relève de son côté Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville chargé de la Culture.