Jaques Vernet n'est plus, l'hommage du président du PLR

Figure de la politique genevoise, Jaques Vernet est décédé jeudi à l'âge de 93 ans. L'ancien élu libéral a siégé de 1973 à 1989 au Conseil d'Etat, dont il a été le président à trois reprises. L'avocat a également été député au Grand Conseil de 1961 à 1973. Auparavant, il a été conseiller municipal à la Ville de Genève de 1955 à 1962.

Président du PLR, Bertrand Reich lui rend ainsi hommage en évoquant un souvenir datant d'une trentaine d'années: «Jacques Vernet est depuis 16 ans membre du Conseil d’Etat, qu’il préside pour la 3e fois, et il vient se mettre à disposition du Parti libéral pour une 5ème législature. Nous sommes en 1988 ou 1989 et c’est la première assemblée des délégués à laquelle je participe. A l’instar de la présidence, l’assemblée le remercie pour son engagement et désigne d’autres candidats pour le gouvernement. Il en prend acte. Ma première rencontre avec un homme d’Etat vivant. Au cours des années qui ont suivi, sans marquer la moindre amertume, il a continué à participer régulièrement à la vie du parti, rappelant à bon escient les valeurs qui fondent la cité, à l’opposé du « tout, tout de suite », qu’il abhorrait, et encourageant les jeunes à s’engager. Il soulignait régulièrement l’importance du temps long, la nécessité d’une action cohérente dans la durée et je me souviens notamment d’un plaidoyer vigoureux sur l’importance de la bonne foi en politique.»

«Sur un plan plus personnel, j’avais souhaité échanger avec lui sur l’avenir du Parti libéral et de notre République, en 2006. Avec cette élégance qui le caractérisait, il a très volontiers accepté de distraire de son temps pour me faire profiter de son expérience et sa vision. A 80 ans, il était toujours passionné par la politique et les rencontres – y compris celles que la promenade de son chien favorisait. Peut-être était-ce un des secrets de son éternelle jeunesse d’esprit : aimer la vie, dans toute sa richesse, malgré ses difficultés parfois, et les humains, dans toute leur diversité.» (TDG)