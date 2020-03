«J’ai répondu à plus de 100 téléphones en six heures»

La lutte contre le coronavirus prend différentes formes. Aux côtés des médecins, des infirmiers ou des caissiers, les standardistes de la «hotline» de l’État assurent, eux aussi, une tâche à la fois délicate et indispensable.

Cette ligne d’information a été mise sur pied dans les jours qui ont suivi l’apparition d’un premier cas sur le sol helvétique, fin février. Son but: renseigner la population, lui prodiguer des conseils en matière sanitaire et d’hygiène, tout en évitant une surcharge des centrales d’urgence des hôpitaux. Un service accessible tous les jours, de 9h à 21h, au 0800 909 400.

Les appels «défilent»

Les standardistes proviennent pour la plupart de la protection civile (PC). Un corps constitué de citoyens réformés de l’armée, qui offre, dans la crise actuelle, un appui sanitaire ou logistique. Ludovic* fait partie de ceux qui ont été appelés pour intégrer ponctuellement la «hotline». Ses débuts furent brutaux. «Le premier jour, j’avais rendez-vous à 9h à l’Hôtel de police et à 9h05 j’avais un téléphone dans les mains», raconte-t-il.

Ensuite, les appels «défilent». Certains jours, ils dépassent le millier. «En six heures, j’ai dû répondre à plus d’une centaine de téléphones de gens paniqués», poursuit Ludovic. Une responsabilité énorme. «C’est très compliqué car il faut faire le tri entre les personnes qui ne sont pas à risque, et qui doivent rester à la maison, et celles qui ont des symptômes plus graves, et qui, elles, doivent être hospitalisées.» Ces dernières sont redirigées vers une autre ligne. Comme la majorité des astreints à la PC, Ludovic ne travaille pas dans le milieu des soins. On lui a certes imprimé les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique et celles émises par le Conseil d’État, mais c’est tout. «J’ai dit à un monsieur qu’il devait rester chez lui car il n’avait pas de symptômes jugés graves, mais qu’est-ce qui se passe s’il meurt?» interroge Ludovic.

Situation évolutive

Matthieu* a également été convoqué par la PC. Il loue un travail «intéressant» et «indispensable» mais se sent toutefois «limité», car il n’est pas au bénéfice d’une formation médicale. «Nous n’avons eu qu’une petite formation d’une vingtaine de minutes. J’aurais bien aimé que les informations qu’on nous a transmises soient plus poussées», soupire-t-il. «Tous les standardistes font du mieux qu’ils peuvent», souligne Ludovic.

Dans cette crise, les autorités font face à une situation qui évolue de jour en jour. Les informations valables le matin ne le sont parfois plus en fin de journée. «Si ça se trouve, j’ai dit à des entreprises de fermer alors qu’elles devaient rester ouvertes», redoute Ludovic. Il arrive que des entrepreneurs composent le numéro de la «hotline» pour les particuliers, alors qu’une autre ligne téléphonique leur est spécialement dédiée (ndlr: au 022 388 34 34). Aujourd’hui, seuls les commerces qui proposent «des biens essentiels» à la population ont le droit de rester ouverts, à l’image des magasins d’alimentation et des pharmacies.

Récent déménagement

Le fait que le virus recèle encore de nombreuses inconnues ajoute à la difficulté de la tâche. «Plusieurs personnes qui ont appelé m’ont dit avoir perdu leur odorat. Et j’ai lu sur un site d’information que cela faisait partie des symptômes, mais ce n’est pas dans nos feuilles. Dois-je quand même les en informer?» se demande Matthieu.

Installé initialement dans les locaux de l’Hôtel de police, à la Gravière, le dispositif de la «hotline» vient de déménager. «En termes d’hygiène, ce n’était pas optimal. Nous étions six ou sept personnes assises à la même table, relève Ludovic. Personne ne portait de masque.» Depuis dimanche, les équipes de la PC ont pris leurs quartiers dans la caserne des Vernets.

«C’est le jour et la nuit, affirme Matthieu. Chacun dispose de son propre bureau. On se trouve tous à plusieurs mètres de distance.» Chaque contamination évitée est une victoire.

* Identité connue de la rédaction