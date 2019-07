«J’ai découvert dans la fidélité des avantages innombrables»

«Elle m’avait menacé quelques fois de me quitter si je ne coupais pas court à mes aventures. Mais j’ai cru que je m’en sortirais, comme toujours.» Pas cette fois. Seul dans un petit studio et face à ses angoisses, le Lausannois réalise que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. «J’ai toujours cru qu’enchaîner les relations sans états d’âme était normal. Finalement, ce n’est même pas tant le sexe que je recherchais, mais plutôt de la compagnie. J’avais besoin de me sentir exister à travers ces relations multiples. Je ne me sentais bien que si je pouvais conquérir une femme. J’en étais arrivé à un point où me faire attraper n’avait aucune importance. Je me disais que si je perdais tout, il y en aurait une autre.»

Pourtant, cette rupture et sa solitude le marquent suffisamment pour qu’il se tourne, au bout de six mois, vers un groupe d’entraide de dépendants affectifs et sexuels. «J’ai compris que j’avais de la chance. J’étais face à des personnes qui avaient tout perdu. Moi, j’avais encore mon travail, et j’ai pu – au bout de longs mois d’introspection et d’excuses – avoir une deuxième chance avec ma femme.»

Après avoir passé au crible tout ce qu’il croyait constituer son identité, Paul a découvert une autre manière de vivre: «Avant, je pensais que la vie ordinaire – manger avec sa femme, regarder un film et aller dormir par exemple – c’était la mort. En apprenant ce que c’est qu’être fidèle, j’ai découvert des avantages innombrables. Ma première joie a été de rentrer du travail, d’être seul et de ne pas avoir envie d’utiliser ce temps pour envoyer un ou deux messages ambigus à des contacts. Je ne pourrais pas compter le temps perdu à rechercher une aventure.»

Sa peur de la solitude, il la calme grâce à la méditation. «Je suis capable de manger seul, sans collègue féminine, à la cafétéria. Avant, c’était inimaginable. Je me disais qu’on allait penser que j’étais trop nul, que j’avais raté ma vie. Dans mes aventures, il y avait de l’excitation, du fun, mais je n’étais pas vraiment heureux. Le bonheur, ce sentiment d’unicité, je l’ai découvert en renonçant au plaisir de l’addiction. Aujourd’hui, ma relation avec ma femme se développe et grandit. Jamais je n’échangerais ma vie actuelle pour celle d’avant.»

* Prénoms d’emprunt