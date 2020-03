Les infractions au code pénal ont baissé de plus de 4% l'an dernier

L'ensemble des infractions au code pénal a diminué de 4,4% en 2019. Les atteintes au patrimoine baissent de 4% et les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de 2,6% par rapport à 2018. Ces chiffres qui émanent de la Statistique policière de la criminalité (SPC) viennent d'être communiqués par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

«Par rapport à 2010, l'ensemble des infractions au code pénal est en baisse de 23%, la baisse la plus impressionnante concernant celle des vols à l'astuce (-71,2%)», se félicite le DSES, aux mains de Mauro Poggia.

Plus de délits sexuels

Cette décrue concerne particulièrement les infractions contre le patrimoine telles que les cambriolages (-56%), les vols à la tire (-42%) et les vols à l'arraché (-62,6%). Par contre, les infractions contre l'intégrité sexuelle enregistrent 15 délits supplémentaires (559 en 2019, contre 544 en 2018). Dans cette catégorie d'infractions, la majorité reste, à l'instar de l'année 2018, des cas de pornographie (113 cas), suivie par la contrainte sexuelle (71 cas).

Le taux d'élucidation des infractions contre l'intégrité sexuelle est de 87,3% et celui des infractions contre la vie et l'intégrité est de 90,6%, selon les informations de la SPC.

127 kilos de haschich saisis

Les cas de violences domestiques sont quasiment stables, passant de 1977 à 1946 affaires entre 2018 et 2019. Les mesures d'éloignement d'auteur-e-s de telles violences, prononcées par les commissaires de police, ont subi une hausse (77 mesures) par rapport à 2018 (61 mesures). «Cette évolution s'explique par une amélioration de la prise en charge de ce types d'affaires par les policier-ère-s.»

En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les opérations Damoclès ont permis, l'an dernier, la saisie de 127,088 kg de haschich, 118,602 kg de marijuana, 51,250 kg de produits de coupage, 47,401 kg de cocaïne, 35,384 kg d'héroïne ainsi que 2122 pilules d'ecstasy.

Cybercriminalité limitée

Quant au phénomène de cybercriminalité, après une augmentation très alarmante en 2018 (+89%), l'année écoulée a vu une hausse d'un peu plus de 20% des escroqueries commises par Internet. Le phénomène dépasse largement les frontières cantonales.