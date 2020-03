Une personne infectée au coronavirus à Saint-Julien-en-Genevois

Méthode inhabituelle de communication mais bougrement efficace. Sur son profil Facebook, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, Antoine Vielliard (UDF), annonce avoir été informé par l'Agence régionale de santé (ARS) et le préfet d'une personne porteuse du coronavirus dans sa commune.

Selon l'élu, l'intéressé se porterait «bien», et aurait été prise en charge en quarantaine. Le maire ajoute que l'individu aurait été en contact avec le virus par une personne à l’étranger. «La source est donc identifiée et pas localisée à St-Julien», écrit encore, se voulant rassurant, Antoine Vielliard. «A ce stade, il n’y a aucune indication d’autres cas sur la commune.»

Prudent, le maire de la commune frontalière rappelle les consignes d'usage: veiller à se laver les mains, ne pas les serrer, éviter les contacts directs ou encore tousser dans le coude. «Chaque contamination évitée aujourd’hui protège des centaines de personnes dans quelques mois. Retarder et atténuer le pic épidémique est essentiel pour préserver la capacité des médecins et des hôpitaux de pouvoir continuer à nous soigner, nous et nos proches, dans les prochains mois. Nous pouvons tous y contribuer par ces simples mesures d’hygiène.»

L'édile dit être en contact avec l'ARS et assure qu'il tiendra informés ses administrés.

En fin de ce lundi 2 mars, selon le média «L'Essor savoyard», 25 cas confirmés seraient répertoriés en Haute-Savoie, «dont 19 sur le seul foyer de La Balme-de-Sillingy». Les autres cas concernent des habitants d’Annecy, Cuvat, Saint-Julien-en-Genevois, Neuvecelle. Le journal ajoute que «la capacité de l’hôpital d’Annecy ne serait pas remise en question.»