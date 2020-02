Indemnités: la Ville calme le jeu

Mercredi, les employés de la Ville de Genève se sont rassemblés au pied du Palais Eynard pour crier leur colère contre le nouveau règlement sur leurs indemnités, rédigé par le Conseil administratif. La tension était telle que les syndicats avaient annoncé que si la réunion de ce matin avec les services de Sandrine Salerno se passait mal, ils quitteraient la salle et pourraient faire voter un préavis de grève. Cela n’a pas été le cas. «Vu la mobilisation d’hier et le fait que certains employés pourraient perdre jusqu’à 800francs par mois, le Conseil administratif a accepté de bouger les lignes. Une prochaine séance est prévue.» L’Exécutif confirme et précise qu’une phase de consultation est en cours.

Le nouveau règlement vise à mettre de l’ordre dans des indemnités jugées «chaotiques» par un rapport de la Cour des comptes rendu en novembre. La Ville compte réduire certaines compensations horaires qui pouvaient générer des injustices ou manquaient de bases légales. La Cour notait par exemple que 300000fr. d’indemnités n’auraient pas dû être versés. Jusqu’ici, les syndicats se plaignaient de l’absence de négociations.