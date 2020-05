Incertitudes à quatre jours de la rentrée

La rentrée du 11 mai approche. Et elle préoccupe parents et enseignants. «Je ne sais pas si je vais envoyer mon fils à l’école, confie une maman. Un jour, on vous dit que les enfants ne peuvent pas voir leurs grands-parents car ils risquent de les contaminer. Un autre jour, ils ne sont plus vecteurs du virus. Les messages évoluent en fonction des décisions politiques.»

C’est dans ce contexte incertain que les élèves retrouveront lundi le chemin de l’école, après deux mois d’une pause forcée en raison de la pandémie liée au coronavirus. Beaucoup de familles se réjouissent, assure Anne Thorel Ruegsegger, secrétaire générale de la Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire (Fapeo), qui s’est prononcée en faveur d’une reprise.

Reprise «partielle»

«C’est bien, en particulier pour les enfants en difficulté, mais aussi pour tous ceux qui commencent à avoir des problèmes. La motivation s’érode avec le travail à distance, estime-t-elle. C’est important également pour préparer la rentrée suivante. Les enseignants doivent savoir où en sont leurs élèves.» Et puis, ajoute-t-elle, «on sait qu’il y a des enfants qui n’ont vu que leurs parents durant le confinement. Ils ont besoin de retrouver leurs amis.»

Scolarisé à l’établissement primaire du Seujet, Nolan, 12 ans, cheveux fraîchement coupés pour la reprise, surenchérit: «Je ne me suis pas trop ennuyé pendant le confinement, qui, heureusement, n’était pas aussi dur qu’en France. Mais je suis très heureux de retrouver mes copains, même si certains ne seront pas dans le même groupe que moi, le matin.»

Afin d’encombrer classes et couloirs le moins possible, le Conseil d’État a opté pour une reprise «partielle». Une moitié des élèves ira à l’école le matin, l’autre l’après-midi. «Tant au niveau humain que pédagogique, il était important de reprendre», relève Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise (SPG). «Ce confinement a généré beaucoup de souffrance, dit-elle. Les élèves les plus fragiles sont largués. On ne remplacera jamais la tenue d’une classe par une école à distance.» Mais l’application des règles sanitaires en milieu scolaire relève d’un véritable casse-tête. Comment faire comprendre à un enfant qu’il doit garder une distance de deux mètres avec sa maîtresse? Ou l’empêcher de mettre les mains ou des objets à la bouche?

Flou sur le cap des 10 ans

Un enseignant remarque que la hiérarchie avait d’abord insisté sur le fait qu’une distance interpersonnelle de deux mètres devrait être scrupuleusement respectée à l’école par tous les élèves dès l’âge de 10 ans. «Élément troublant, voire opportuniste, suite aux craintes d’enseignants de plusieurs cycles d’orientation (CO), voici que cette directive de prudence a été retirée du protocole», dit-il.

Le cap des 10 ans a bel et bien été mentionné initialement. Mais les mesures de protection qui figurent aujourd’hui dans les informations du Département de l’instruction publique (DIP) stipulent que la distanciation de deux mètres ne s’appliquera finalement ni au primaire ni au CO, en accord avec les consignes du Service de santé, de l’enfance et de la jeunesse.

«Les autorités ont insisté sur le fait que cette reprise se ferait en offrant un maximum de garanties de sécurité pour les élèves et leurs parents ainsi que pour les collaborateurs de l’école», rappelle Anne Thorel Ruegsegger, de la Fapeo. Et d’insister: «Nous sommes confiants. Les familles les plus inquiètes sont troublées par la multitude d’études qui se contredisent (voir ci-dessous). À un moment donné, il faut garder la tête froide et se fier aux discours de nos autorités sanitaires. Rappelons encore que, selon les HUG, les enfants contaminés l’ont été par des adultes.» Francesca Marchesini se fie, elle aussi, aux recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), même si elle raconte avoir été interpellée par des enseignants inquiets. Ceux qui le souhaitent pourront porter un masque.

Dans les écoles, des adaptations drastiques sont au programme. Les parents ne pourront plus entrer dans le préau, à l’exception de ceux qui ont des enfants en 1P-3P. Dans plusieurs établissements, les élèves devront se regrouper dans une sorte d’îlot et leur enseignant leur fera ensuite signe pour leur dire de venir à l’intérieur, témoigne une maîtresse. Dans d’autres écoles, ils ne pourront plus se tenir la main et devront entrer en file indienne. Pour la récréation, un tournus sera organisé. Les portes des classes devront rester ouvertes afin d’éviter que les enfants et les enseignants ne touchent les poignées.

«En février, avant le confinement, même les plus jeunes devaient déjà appliquer certaines règles, se laver les mains notamment, et tout s’est bien déroulé, note Anne Thorel Ruegsegger. Faisons confiance au professionnalisme et à l’imagination des enseignants.»

Le directeur de l’école du Seujet, Jean-Luc Boesiger, expliquait mercredi dans «Le Courrier» qu’il avait donné la consigne «d’épurer» au maximum les lieux, d’enlever les balluchons aux crochets et de limiter les «coins jeux» à l’intérieur des classes. «Tous les objets doivent être retirés s’ils ne peuvent pas être lavés ou désinfectés, confirme la maîtresse citée plus haut. Je ne sais pas trop comment on va faire s’ils n’ont rien le droit de toucher. Pour les petits, c’est toute leur vie.»

Présence obligatoire

Au vu des contraintes, le matériel collectif, comme les Lego, les dînettes et les jeux de société, va être remisé dans les armoires. «Il reste quoi de l’essence de l’école? s’alarme la maman d’une petite fille. Pour les petits, 80% de l’enseignement passe par la manipulation d’objets et les activités collectives. Les enseignants vont faire du gardiennage. Il y a un risque de dégoûter tout le monde.» Le «prix à payer» pour une rentrée «sereine», selon Francesca Marchesini, qui espère que la situation ne durera pas.

Quoi qu’il en soit, venir à l’école ne sera pas optionnel, sauf pour les enfants vulnérables ou vivant avec quelqu’un qui l’est – une exception valable également pour les enseignants. Mais là encore, l’affaire ne semble pas aussi simple. À une enseignante qui s’inquiétait du risque potentiel qu’elle faisait prendre à son compagnon retraité, le DIP a répondu qu’il ne pouvait tenir compte de ce risque que sur production d’un certificat médical. «Cela fait pourtant deux mois qu’on nous répète que dès 65 ans le risque d’une contamination dangereuse est accru, rappelle ce proche. Quel médecin va formuler un certificat médical en n’y mentionnant que l’âge de son patient?»