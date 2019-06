Importante fuite de gaz à Châtelaine

Une fuite de gaz mobilise les services de secours depuis le milieu de l'après-midi dans le quartier de Châtelaine. L'information, donnée par une lectrice, est validée par le Service d'incendie et de secours (SIS). «Une entreprise de travaux publics a accidentellement scié une conduite de gaz à haute pression à la hauteur du 51, avenue Edmond-Vaucher», confirme le capitaine du SIS Frédéric Jaques. Cet accident mobilise toute une équipe de secouristes depuis 15 h.

Le capitaine des pompiers explique pourquoi cette fuite n'est pas anodine: «Dans une conduite à haute pression, le gaz ne peut être fermé comme dans une conduite de gaz classique, autrement dit simplement en tournant le robinet. Les Services industriels de Genève (SIG) accomplissent un travail considérable pour effectuer un «by-pass» autour de la fuite. Il faut vider toute la pression de la conduite de gaz. Cela peut prendre des heures.» Le pompier estime que ces manœuvres dureront «en tout cas jusque vers 18 h». Vers 17 h, il signalait la présence sur place de 19 pompiers, d'une ambulance du SIS, d'une dizaine de collaborateurs des SIG et autant de policiers.

Par mesure de sécurité, l'avenue Edmond-Vaucher a été fermée à la circulation, y compris aux piétons. «Nous avons déployé un important dispositif de prévention incendie. Des mesures de la concentration de gaz dans l'air sont effectuées en permanence dans les immeubles adjacents pour évaluer le risque d'explosion, précise encore Frédéric Jaques. Ces mesures ont pour l'instant permis d'éviter une évacuation des habitants de la rue, mais cette variante reste envisageable.» Le capitaine des pompiers conseille de ne pas se rendre sur place. «Nous sommes surtout inquiets pour le personnel. Il fait chaud. Un dispositif de soutien sanitaire a été mis sur pied.»

Rappelons que les travaux à l'avenue Edmond-Vaucher ont commencé au mois de mars. Ils doivent durer environ un an. Ils ont pour but de faire passer des câbles pour garantir l’alimentation électrique des nouveaux trains du Léman Express sur la future ligne CEVA. Les SIG, quant à eux, en profitent pour moderniser les réseaux d’eau et d'électricité et la Ville rénove le réseau d’assainissement. C'est la deuxième fois depuis le mois de mars qu'une conduite de gaz est percée dans cette artère. (TDG)