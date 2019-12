Un immeuble de la rue du Mont-Blanc est menacé de démolition

Raser pour construire du neuf. Le centre-ville a beaucoup pratiqué cette recette au siècle passé. Depuis, les trax se sont retirés sous la pression des défenseurs du patrimoine et des habitants peu enclins à voir leur ville leur échapper. Autant dire que l’annonce parue en décembre dans la «Feuille d’avis officielle» intrigue.

Camoletti

On y apprend que le propriétaire du 21, rue du Mont-Blanc, a déposé une requête pour démolir son immeuble et pour le reconstruire. L’adresse est passante, à la sortie de Cornavin. Elle accueille des bureaux dans les étages et des commerces au rez.

Le bâtiment en sursis a été construit en 1941 par Jean Camoletti, un des descendants de la dynastie. Si son architecture n’est pas dénuée d’intérêt, elle n’a toutefois pas mérité une protection spéciale. À l’intérieur, on trouve quelques vestiges, nous raconte un employé des lieux, comme cette salle de comptable qu’on ne peut fermer que de l’intérieur. Le bâtiment appartient à Igimo, une société zurichoise qui l’a acquis en 2006. Le projet qui doit le remplacer n’en est qu’au stade de l’ébauche. Il s’implante comme son prédécesseur et gagne deux niveaux grâce à des étages plus bas et un deuxième attique qui remplace le toit à trois pans.

Son concepteur, l’architecte Hugues Hiltpold, reste prudent sur les intentions du propriétaire. «Deux solutions sont à l’étude: une rénovation ou une démolition. C’est pour savoir si cette dernière variante est possible que nous avons déposé une demande préalable. Mais le choix n’est pas arrêté.»

À l’entendre, la mauvaise performance énergétique de l’immeuble justifie une intervention. «Et une démolition-reconstruction n’est pas forcément plus chère qu’une rénovation. Par ailleurs, l’immeuble n’a pas une valeur architecturale particulière. Si c’était le cas, nous n’envisagerions pas sa démolition.»

Bilan énergétique?

Qu’en est-il du bilan énergétique d’une telle opération si on tient compte des déchets générés et des matériaux neufs utilisés? «On peut tenir ce raisonnement pour tous les objets, relève l’architecte. Mais un bâtiment, on le construit pour un siècle, cela vaut donc la peine qu’il ait un bon comportement.»

Faut-il y voir une opération spéculative? «Non, le propriétaire est un investisseur prudent et il n’aurait pas intérêt à perdre des locataires inutilement dans un marché du bureau saturé», assure Hugues Hiltpold.

L’architecte ne pense pas qu’il faille s’attendre à une vague de démolitions au centre-ville. «En tout cas pas des immeubles de la ceinture fazyste construits il y a un siècle ou plus. Ils présentent un bon bilan thermique et, en général, une valeur patrimoniale.»

Préserver le quartier

Le dossier du 21, rue du Mont-Blanc suscitera sans doute un examen attentif. Car le secteur est au bénéfice du «règlement spécial Mont-Blanc/Cornavin». Adopté en 1991, il a pour but de «préserver le caractère architectural historique» de ce quartier et prévoit le maintien de nombreux immeubles, mais pas de celui évoqué plus haut. Sa démolition est donc possible, mais le règlement prévoit la consultation de plusieurs instances, dont la Ville et la Commission des monuments, de la nature et des sites. Il stipule aussi que le gabarit du futur bâtiment doit «permettre un raccord harmonieux avec les bâtiments contigus».

Le projet a suscité quelques discussions à l’association Patrimoine suisse Genève, comme le confirme son président, Robert Cramer. «D’un point de vue patrimonial, le bâtiment ne présente pas une qualité telle qu’elle justifierait un combat acharné. Mais on peut s’interroger sur les raisons et la pertinence d’une telle opération alors que l’immeuble ne semble pas délabré. Il faudrait aussi être attentif à la question du gaspillage en termes d’énergie grise. Nous allons faire des observations dans ce sens auprès du département.» Affaire à suivre.