Ils roulaient avec un pneu en moins sur l'autoroute

Deux jeunes originaires de l’Ain, âgés de 20 et 23 ans, ont circulé rue de Lausanne en direction de la place des Nations à bord d'une voiture qui n'avait que trois pneus. Dans un gerbe d'étincelles, la jante de la quatrième roue traçait son sillon dans la chaussée.

Selon «20 minutes», mercredi 2 octobre, vers 2 heures, la police genevoise est avertie qu’une voiture grise, immatriculée en France, roule avec une roue endommagée à l’avant.

«Les forces de l’ordre ne parviennent pas à la retrouver jusqu’à ce que le véhicule et ses deux occupants, soient repérés sur l’autoroute à la hauteur de l’aéroport et en direction de la France.», écrit le quotidien gratuit. Le conducteur et son passager étaient en état d'ébriété. Interpellés, ils ont été mis à disposition de la justice genevoise.