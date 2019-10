Ils ont 90 ans et adorent le fitness

À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, Stella, le petit dernier des EMS genevois, a inauguré, mardi à Sécheron, FitnEMS, soit «la première salle de fitness dans un établissement médico-social genevois», indique Philippe Géninchault, directeur général des lieux et plus largement de la Fondation Âge d’Or, qui gère aussi l’EMS des Lauriers et son restaurant ouvert à tous, à la Servette.

«Il faut que je bouge»

Lucie Pillonel, 91 ans, s’en est donné à cœur joie. «Il faut que je bouge», motive-t-elle dans un sourire XXL, en mobilisant ses quadriceps. «Ici, je me suis très vite sentie chez moi, mais cette salle de musculation est un vrai plus», ajoute la vigousse nonagénaire. Et pourtant ce n’était pas gagné d’avance, note le directeur: «Cette aînée est entrée à Stella, il y a près de trois ans, en chaise roulante, après un accident vasculaire cérébral. Mais à force de volonté, elle s’est bien retapée.» L’animatrice Badia ajoute: «Elle s’est depuis lors fait opérer de la hanche en même temps que son fils. Et il semble qu’elle a récupéré plus vite que lui! Il faut dire que Madame Pillonel marche une heure chaque jour, quelle que soit la météo.»

Sa vie est bien remplie et elle ne passe pas tout son temps à bichonner ses muscles. L’intéressée confirme: «Ici on a un bon groupe; on joue beaucoup aux cartes.» Un parc à ses pieds et à deux pas des TPG, cet EMS à la couleur à la mode – vert donc – s’intègre parfaitement dans le site et complète la mosaïque intergénérationnelle qui le façonne: maison de quartier, école, crèche et immeubles locatifs. Des animations, en collaboration avec ses voisins, animent le périmètre.

Huit machines adaptées

Et puis Stella – 60 résidants d’une moyenne d’âge de 87,5 ans – innove en accueillant, dans ses étages supérieurs, quinze appartements pour seniors indépendants ainsi qu’un appartement communautaire pour quatre personnes. Un public diversifié qui nécessite des prestations personnalisées comme ce nouvel outil, précieux pour préserver les muscles, mais aussi les réflexes et l’équilibre.

«Nous désirons maintenir l’autonomie physique et psychologique de nos résidants, commente Gustavo, responsable de l’animation. FitnEMS fait partie de la large variété d’activités offertes par Stella. Une initiative qui permet aussi de valoriser l’image des seniors dans notre société.»

Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à se soucier de leur apparence et de leur bien-être, notent Anthony et Bruno, respectivement directeur et coach d’Activ-Santé, cabinet de physiothérapie avec lequel Stella collabore régulièrement depuis un certain temps déjà.

Il chauffe ses biceps

Constatant un taux de participation croissant aux activités de remise en forme proposée par Activ-Santé dans cet EMS, la direction a décidé d’équiper un espace de huit machines de musculation adaptées aux aînés, soit sans poids, avec retour hydraulique. «Mettez vos coudes comme ceci», explique avec douceur Rafael, assistant socio-éducatif et nouvel animateur en chef du FitnEMS. Ce jeune homme très sportif accompagnera les seniors, chaque semaine du lundi au vendredi entre 10 h 30 et 11 h 30. En cette matinée inaugurale, Étienne Gobet, 95 ans, est déjà séduit. Et même il en redemande en chauffant ses biceps: «On recommence», réclame-t-il déjà à Rafael, obligé de freiner quelque peu l’entrain de son élève: «Pas plus que huit d’un coup, Monsieur Gobet!»

Un peu de sueur et surtout beaucoup de plaisir.