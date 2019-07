«Il nous faut six mois pour créer une salle de qualité»

En quatre ans d’existence, les Genevois de Trip Trap se sont fait un nom dans le petit monde de l’escape game. Concepteurs d’énigmes reconnus, ils travaillent actuellement à la création de deux nouvelles salles prévues pour septembre dans leur Grand Trip Trap Hotel, un espace de plus de 400 m2 en plein Carouge. Gian Cla Pinösch, cofondateur des lieux, nous a entrouvert ses portes – «On ne peut pas tout montrer, il faut préserver le mystère» – et revient sur quelques secrets de fabrication.

Quel est le secret d’une énigme réussie?

Les plus à même de répondre à cette question sont les joueurs eux-mêmes. Nous avons effectué une enquête auprès de 12'000 clients. Sur les 2044 réponses, un concept clé ressort très clairement: «l’immersion». Le temps d’une partie, le joueur veut se couper du monde.

Quels sont les ingrédients d’une telle expérience?

Un scénario sans faille et rythmé. Des décors de qualité. Au Grand Trip Trap Hotel, nous avons opté pour une ambiance de vieil établissement d’époque où chaque chambre s’ouvre sur un monde différent. Pour donner cette impression d’authenticité, nous avons chiné une partie du mobilier. La loge du concierge a été trouvée dans une brocante de Lille. Dans un monde hyperconnecté, l’immersion passe aussi par l’absence de digital.

Comment définir le bon niveau de difficulté?

Les escape games ne doivent pas être réservés à un cercle d’initiés. La démocratisation passe par l’accessibilité. Des énigmes trop compliquées peuvent tuer le fun. Si on ne peut réussir à chaque fois, les clients doivent au minimum approcher du but. Si besoin, le maître de jeu est là pour aider et adapter.

Les escape game se multiplient. Comment faire pour se démarquer?

Par la force de proposition, de création. Avec quatre emplois à temps plein dédiés à l’imagination et à la réalisation d’énigmes, nous avons investi massivement dans le secteur. Il faut s’imaginer une équipe de «Peter Pan» brillants, échangeant des journées entières sur les énigmes, les scénarios, avant de leur donner corps. Ils disposent de six mois environ pour réaliser une salle de A à Z. C’est le temps nécessaire à la création d’un produit de qualité.

Allez-vous chercher de l’inspiration à l’extérieur? Chez des concurrents? Nous regardons moins du côté de la concurrence que du côté du monde du spectacle. Je pense notamment aux nouvelles formes de théâtre immersif dans lequel le spectateur est aussi acteur. La compagnie Punchdrunk fait, par exemple, porter des masques au public tout en l’invitant à se déplacer avec les acteurs.

Laquelle de vos créations vous rend-elle le plus fier?

La «Chambre de la Tante Hilda» parce que son scénario rompt avec la linéarité traditionnelle de l’escape game. Plusieurs chemins peuvent mener au but. Et puis le «Coffre Muet», parce que nous avons réussi à faire tenir dans une malle transportable d’un mètre cube l’équivalent de nonante minutes de jeu. (TDG)