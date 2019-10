Il culpabilise d’avoir 100 ans

Acteur de renom aux multiples visages, Jean Vigny a démarré sa carrière à Radio-Genève. C’était il y a une vie. Ou presque. Aujourd’hui, alors qu’il vient de célébrer ses 100 ans, le 5 octobre, le patriarche des acteurs suisses culpabiliserait presque de cette longue vie: «Un tel destin est en général réservé aux salauds. Ai-je fait tant de mal alors que les bons partent toujours trop tôt?» s’interroge-il très sérieusement derrière son bureau, dominé par un cheval d’Erni, dans son appartement, empli de livres et de souvenirs, à Champel. À l’image d’une divine statue ramenée d’Égypte: «Avec Marine, nous y sommes allés dix-huit fois; on ne revient pas de la même façon de ce royaume où l’esprit prime.»

L’œil vif, le discours clair, charmant et charmeur à la fois, Jean Vigny a profondément aimé son métier. «Et les femmes», nous dit-il dans la foulée. Son épouse, la pianiste Marine Vigny, «passionnément. Elle était exceptionnelle. Nous formions un couple soudé et libre à la fois. Elle est morte il y a six ans; j’ai été littéralement coupé en deux. Après cinquante-sept ans d’amour, nous étions comme des siamois. Son décès a été un coup d’épée à travers mon corps, sans anesthésie!»

En souvenir de sa femme

Pour honorer sa chère et tendre, Jean Vigny a créé la Fondation Marine Vigny. Celle-ci donne des bourses aux jeunes pianistes prometteurs du Conservatoire en difficulté financière, pour leur permettre de poursuivre leurs études de musique. Un concert de soutien dédié à la fondation a récemment eu lieu. Une belle façon de sublimer les 100 ans de Jean Vigny. Car la deuxième partie de soirée a été consacrée au vigousse centenaire!

Retour sur la carrière du beau parleur. Après les pièces radiophoniques, policières et autres billets humoristiques des débuts, le jeune comédien prend de la bouteille en s’installant à Paris dans les années 70. Il y restera près de vingt ans, vivant notamment un certain temps sur un bateau, construit de ses propres mains sur les bords du Léman. «Le temps des pièces en duo avec Madeleine Robinson et de quelques beaux seconds rôles cinématographiques, dont un dans «L’honneur d’un capitaine» de Pierre Schoendoerffer, avec Jacques Perrin et Nicole Garcia», se souvient-il, l’œil brillant.

Mais Jean Vigny restera avant tout, aux yeux de bien de téléspectateurs, l’inoubliable clown Trapèze d’«Orages d’été», une saga estivale avec Annie Girardot, qui cartonne en 1989 sur TF1. Et le consacre. Un parfum d’éternel? Aujourd’hui encore, on peut entendre sa voix inimitable dans l’exposition «La fabrique des contes» au Musée d’ethnographie de Genève, ville où il a joué sur toutes les scènes et enseigné son art au Conservatoire de musique, dans la section théâtre.

Homme de gauche affirmé, Jean Vigny a bien connu les anciens magistrats socialistes André Chavanne et Willy Donzé, ainsi que le communiste Armand Magnin. Récemment, Jean Ziegler est venu lui rendre visite. «Les politiciens ont du pain sur la planche. Je ne peux pas comprendre que l’on puisse aujourd’hui encore agresser des femmes, des homosexuels et des étrangers. L’homme est désespérément incorrigible.»

Féru d’informatique

Entouré par ses proches, dont la très présente Maria et son fidèle ami argentin Obdulio Menghi, docteur en biologie reconnu, Jean Vigny se dit bien chanceux. Sans oublier Vicky, son chat roux, devenu indispensable. Autant de belle vitalité autour de lui qui lui permet de ne pas trop souffrir de la solitude.

Et puis l’attachant senior reste actif. Ce féru d’informatique – il a une formation de technicien, qui lui a permis de débuter à la radio – vient ainsi de terminer le montage de son imprimante 3D en kit! Il s’attaque désormais à l’écriture de ses mémoires. Également actif sur sa page Facebook (il y écrit encore des sketches) et sur son site, Jean Vigny a récemment reçu deux admiratrices, venues de Dijon.

Et de conclure avec sagesse, avant de partir retrouver son petit félin, lové dans le lit de son maître: «Dans mon métier de comédien, j’ai touché à tout. Le besoin ou l’envie d’être quelqu’un d’autre. À 100 ans, j’apprends à me connaître un peu. Finie la représentation… Peut-être parce qu’on ne me salue plus dans la rue comme autrefois. Rien n’est plus fragile que la gloire.»