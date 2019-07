Idiots dispensés de recrutement

Le mois de juillet coïncide avec la période des écoles de recrues. Le journal y consacre une bonne place, jeudi 24 juillet 1879. Et rappelle, dans une chronique confédérale, que tous les hommes astreints au service militaire «seront examinés sur leur degré d’instruction en même temps qu’ils assisteront à la visite sanitaire». Mais deux catégories de futurs soldats sont dispensées de ces examens. D’une part, «les personnes qui présenteront des certificats attestant des études pendant deux ans au moins dans les écoles supérieures», mais aussi «les idiots» sans que le quotidien s’attarde sur les critères permettant de définir «l’idiotie». Les recrues non dispensées recevront par ailleurs plusieurs notes liées à leur niveau de lecture, d’écriture, de connaissances de base en matière d’arithmétique, de droit constitutionnel, de géographie et d’histoire suisse. Ils devront être capables d’analyser de manière «satisfaisante» le passage d’un ouvrage, réaliser une composition avec une «bonne orthographe» et une «belle écriture» et savoir situer sur une carte du pays les principaux cantons. Les cancres «qui dénoteront une grande ignorance dans toutes ces branches» auront droit à des séances de rattrapage qui leur seront dispensées durant l’école de recrues. Les examens seront contrôlés par des experts eux-mêmes formés.

22 porte-monnaies dérobés

Le tir fédéral, qui s’est déroulé à Bâle, est aussi à l’honneur. Plus d’un million de cartouches ont été tirées, rapporte le journal. Et «les projectiles ont causé des ravages considérables» sans que le lecteur en apprenne les détails. Quant à la police bâloise, elle a eu fort à faire. Entre le 5 et le 16 juillet, 22 porte-monnaies, 6 montres, un médaillon d’or, un parapluie et un pardessus ont été dérobés. Et ce n’est pas tout. «Pendant la durée de la fête, il a été d’autre part inscrit aux livres d’écrou pour divers faits de simple police 342 individus dont la grande majorité a été arrêtée sur le territoire bâlois.» Dans la rubrique des faits divers, les rédacteurs se font l’écho d’informations qui semblent plus ou moins fiables. L’usage du «on» est fréquent. Une brève fait ainsi mention d’un curieux récit de vache ensorcelée: «On raconte une histoire de sorcière qui s’est passée récemment à Saanen (Berne)…» Une autre débute ainsi: «On suppute, d’une façon très conjecturale, qu’à la fin du quinzième siècle, il y avait dans le monde pour 700 millions d’argent et pour 300 millions d’or». Une troisième évoque: «On discutait l’autre jour à la place Neuve sur les mérites respectifs des nouveaux modes d’éclairage».