Huit peupliers abattus devant la barre du Lignon

«Je regrette que cela se soit fait à la hussarde»

«Ces arbres ont visiblement été abattus parce qu’ils étaient en mauvais état, mais je regrette que cela se soit fait à la hussarde», a immédiatement réagi, à l’annonce de cette nouvelle, le conseiller administratif de Vernier en charge notamment de l'aménagement du territoire, Yvan Rochat.



Un comble souligne le magistrat Vert que la commune n’ait même pas été préalablement informé: «Les autorités de Vernier ne sont pour rien dans cette décision qui relève du domaine privé et plus particulièrement du patrimoine du Lignon. C’est le Comité central de cette cité qui a ainsi procédé à cet abattage d’arbres sur une de ses parcelles.»



«Qu’on ne nous dise pas que l’information est parue dans la Feuille d’avis officielle. La FAO, ce n’est pas l’information, estime Yvan Rochat. Le Comité central du Lignon a agi de façon très maladroite et je comprends l’émotion des habitants, surpris de découvrir soudainement le sort jeté à ces peupliers. Ils avaient une grande prestance.»



Laurence Bézaguet