Les HUG manquent cruellement de sang

Critères stricts pour devenir donneur

L’envie d’être donneur est pour beaucoup présente, mais encore faut-il remplir la liste de critères sévères édictés par Transfusion CRS Suisse, sécurité oblige. Un formulaire de 19 questions les détaille. Il faut être âgés de 18 à 60 ans (jusqu’à 75 ans pour les donneurs réguliers), peser plus de 50 kg et ne pas avoir changé de partenaire sexuel au cours des quatre derniers mois. Il ne faut pas être porteur des virus du sida, de l’hépatite B ou C et de l’agent de la syphilis. Les hommes qui ont des relations avec des hommes peuvent également donner leur sang depuis 2017, mais uniquement s’ils sont abstinents depuis un an.



Le tatouage ou le piercing n’est pas un critère définitif d’exclusion, sauf s’ils datent de moins de quatre mois. Après un accouchement, les mères doivent attendre au moins un an. Les personnes ayant fait le vaccin contre la grippe devront patienter deux jours.



Un homme peut donner son sang quatre fois par année, contre trois fois pour une femme. Il faut compter une heure entre le début et la fin du don (collation offerte comprise).



Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous au Centre de transfusion sanguine au 022 372 39 01. Accueil les lundis et jeudis de 11 h à 19 h, les mardis, mercredis et vendredis de 7 h 30 à 15 h. Les premiers et troisièmes samedis du mois, de 8 h 30 à 12 h. Dès le 20 janvier 2020, l’horaire du lundi uniquement change (7 h 30-15 h). L.F.