Hubert Dethurens reste à la tête de Laconnex

Promis, cette fois c’est la dernière. À la tête de la mairie depuis dix-sept ans, Hubert Dethurens est d’ores et déjà élu tacitement pour une cinquième législature, faute de candidats. Comment expliquer ce manque de concurrence? «Il faut croire que les gens sont contents, glisse le magistrat avant d’ajouter: ou peut-être que personne ne veut de ce poste et des problèmes qui vont avec.»

Quoi qu’il en soit, cet agriculteur souvent remonté contre les instances cantonales jure que c’est la dernière fois qu’il se présente. Il en va de même de son adjoint Jean-Pierre Gantner, lui aussi déjà réélu pour un ultime tour de piste. «Ensuite nous laisserons la place à la relève», glissent-ils en cœur avant d’ajouter: «Comme ça la situation est claire et les suivants peuvent se préparer.»

Pour leur succession, les deux élus misent sur la jeunesse. Et plus particulièrement sur Thierry Arn, qui remplace Véronique Rudaz au poste de second adjoint. Du côté du Délibératif, les jeux sont également faits puisque onze candidats briguent les onze postes disponibles. L’hémicycle s’apprête néanmoins à vivre une petite révolution avec l’arrivée de six nouveaux.

Pour sa dernière législature, Hubert Dethurens compte réaliser la séparation du réseau des eaux usées et des eaux claires. Un gros projet qu’il mènera par étapes afin d’éviter d’éventrer le village d’un coup. L’Exécutif s’attellera également à la rénovation des terrains de football communaux.