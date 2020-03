L’Hospice général offre une aide gratuite

C’est une première. Jusqu’au 27 mars, des collaborateurs de l’Hospice général (HG) aideront à remplir la déclaration fiscale des contribuables ayant des difficultés à le faire. Ce soutien ne coûtera pas un centime. Il est notamment destiné aux jeunes, nombreux à zapper ce devoir citoyen.

Les employés de l’HG sont sur place, dans les locaux de l’Hôtel des Finances, de 10h à 15h et du lundi au vendredi. «Un bilan sera mené au terme de ces six semaines», indique Philippe Sprauel, en charge de l’opération. La première semaine a été plutôt calme, la deuxième plus fournie. Entre trois et quatre collaborateurs de l’HG guident les contribuables, accueillis dans une petite salle située au fond à droite du hall principal. Pour faciliter la démarche, les citoyens sont priés de se munir des codes de leur déclaration et du numéro de contribuable; des attestations de revenus (certificat de salaire à obtenir de ses employeurs); du montant annuel des primes maladie et du total des frais médicaux; des justificatifs de pensions versées ou reçues, et d'éventuels versements au 3e pilier; des relevés bancaires au 31 décembre 2019.

Cette initiative, qui tient à cœur à Daniel Hodel, directeur général de l’Administration fiscale cantonale (AFC), est l’aboutissement d’un voyage entrepris il y a vingt ans. «En 2000, nous nous étions rendus, avec Micheline Calmy-Rey, qui était alors ministre des Finances, au Canada dans le cadre de nos responsabilités, explique Daniel Hodel. À Québec, nous nous rendons compte que des stands tenus par des associations à but social aidaient les contribuables dans les locaux de l’administration fiscale. Cette année, nous avons décidé d’introduire cette possibilité avec le concours de collaborateurs de l’Hospice général.»

Ce service est avant tout destiné aux personnes âgées, aux jeunes, apprentis ou étudiants qui doivent cependant déclarer leurs revenus, même modestes. Ces omissions sont particulièrement fréquentes chez les jeunes. En ne remplissant pas leur déclaration, les contribuables s’exposent à recevoir une taxation d’office. Mais ce document est alors accompagné d’une amende minimale de 100 francs. Selon le Département des finances, 8,8% des contribuables âgés entre 18 et 25 ans sont finalement taxés d’office. Ce sont les plus jeunes, ceux qui viennent d’atteindre la majorité civique, qui sont les plus distraits.

Selon les cas, l’amende peut même atteindre le montant de 1000 francs. La déclaration doit donc être impérativement retournée avant le 31 mars. «Un délai au 30 juin peut être demandé, contre paiement de 20 francs pour frais administratifs», indique encore le patron de l’AFC. Au-delà de cette date, l’émolument passe à 40 francs. Si le contribuable ne bouge pas un cil et snobe la taxation d’office, il reçoit alors un rappel accompagné d’un émolument de 10 francs pour couvrir les frais administratifs. S’il fait toujours le mort, l’AFC lui fait alors parvenir une sommation et un nouvel émolument, d’un montant de 20 francs. Encore aucun signe de vie? Le dossier passe aux poursuites. Bref, le citoyen distrait peut rapidement être entraîné dans un cercle vicieux.

Pour cette première édition, précise l’HG, «nous ne serons pas en mesure de traiter des situations fiscales complexes, incluant les statuts d’indépendants, les titres de propriétés, actions et obligations de même que les personnes seules ayant des enfants à charge (divorcés, séparés et concubins)».

L’institution s’engage cependant à orienter ces contribuables perdus vers d’autres organismes sociaux.