L’Hôpital est confronté au spectre de la pénurie d’anesthésiants

En raison de l’épidémie de coronavirus, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rencontrent des difficultés pour s’approvisionner en certains médicaments. Des produits nécessaires pour endormir les patients aux soins intensifs: le propofol et le midazolam injectable. Selon les HUG, le stock actuel ne dépasserait pas deux à trois semaines. Ils s’emploient donc à trouver d’autres sources d’approvisionnement.

Chef pharmacien des HUG, le professeur Pascal Bonnabry explique pourquoi ces médicaments sont indispensables. «Quand une personne se trouve en détresse respiratoire et qu’elle est accueillie aux soins intensifs, on doit l’endormir avec du propofol ou du midazolam. Cela est indispensable pour l’intuber et la ventiler, c’est-à-dire lui permettre de respirer par l’intermédiaire d’une machine.»

Produire dix fois plus

Il arrive aussi, si le patient tousse – ce qui est le cas des patients atteints de Covid-19 – de lui administrer du curare, afin de paralyser les muscles qui provoquent la toux. «C’est la même procédure que pour une opération. Si nous n’avons pas ces produits, nous ne pouvons pas endormir.» Or, l’approvisionnement de ces trois médicaments constitue en ce moment une source d’inquiétude.

En temps normal, Pascal Bonnabry est habitué aux problèmes de rupture d’approvisionnement. Cela arrive pour toutes sortes de médicaments. «On s’énerve souvent contre l’industrie pharmaceutique car elle n’anticipe pas suffisamment ou produit à flux trop tendu.» Mais la situation actuelle n’a rien à voir. «La demande mondiale est beaucoup plus forte. On ne peut pas demander à l’industrie de produire cinq à dix fois plus que d’habitude. En ce moment, les compagnies pharmaceutiques font leur maximum, je n’ai pas de critique à formuler à leur encontre. Elles ne profitent pas de la situation. Elles ont mis en place des plans pour augmenter la productivité et accélérer les processus de production.»

Ces médicaments sont produits un peu partout en Europe et même au Tessin, assure le chef pharmacien. Il ne s’agit donc pas d’un problème de monopole ou de production trop lointaine. Leur prix n’a pas varié. Était-il difficile de faire des réserves? Ces médicaments supportent-ils mal d’être emmagasinés pendant plusieurs mois? «Non, ils peuvent être stockés assez longtemps, assure Pascal Bonnabry, mais c’est beaucoup d’argent immobilisé. D’habitude, on a de la réserve pour un mois. Et nos fournisseurs nous réservent certaines quantités.»

L’épidémie a bouleversé cet équilibre. Les HUG ont doublé la capacité d’accueil de leur service des soins intensifs et partant leurs besoins en médicaments anesthésiants, notamment.

L’AMG appelle à l’aide

Comment faire face? La semaine dernière, l’Association des médecins de Genève (AMG) a écrit à ses membres pour leur demander de l’aide. S’ils sont en possession de propofol ou de midazolam, et s’ils sont «disposés à les remettre aux HUG», l’AMG propose de les récupérer et de les transmettre à qui de droit.

«La question des médicaments est fondamentale, explique le Dr Michel Matter, président de l’AMG. Les HUG ont fait savoir qu’ils pourraient bientôt arriver à la limite des stocks. Nous relayons donc ce besoin à nos membres.» Le médecin de ville est-il le bon interlocuteur? A-t-il ces produits à disposition dans son cabinet? «Non. La demande n’a pas été ciblée mais elle s’adresse plutôt aux centres médicaux et aux cliniques», corrige Michel Matter.

La démarche est inédite, selon Pascal Bonnabry. Sans être à l’origine de cette requête, il espère qu’elle portera ses fruits, mais doute de pouvoir récupérer de grandes quantités d’anesthésiants par ce biais.

D’autres pistes sont explorées. Une plateforme nationale liste certains médicaments vitaux, pour lesquels il existe une obligation de réserve de trois mois. «Malheureusement, ces médicaments sont peu nombreux et le propofol ne figure pas dans la liste, alors que c’est un médicament vital», regrette le pharmacien.

Depuis une semaine, les différentes pharmacies des hôpitaux romands, toutes confrontées au même problème, cherchent une solution. «Nous nous sommes accordés pour demander à la Confédération de prendre le relais et de centraliser les stocks. Cela permettra d’équilibrer la distribution et d’éviter que certains fassent beaucoup de réserves au détriment d’autres.» Et de noter que les mêmes discussions ont eu lieu pour deux autres médicaments très demandés: la chloroquine et le kaletra, dont on teste l’efficacité contre le coronavirus.

Quid de l’armée? N’a-t-elle pas des stocks suffisants d’anesthésiants? «Si elle en a, elle les transmettra aux services de la Confédération, qui nous les remettra. Mais il semble que les réserves aient diminué depuis la fin de la guerre froide», avance, prudent, Pascal Bonnabry.

«On reste optimiste»

Que faire si ces médicaments venaient vraiment à manquer? Il existe d’autres solutions, «des benzodiazépines, des barbituriques ou des gaz anesthésiants mais pour les médecins, ces solutions sont moins bonnes», indique le pharmacien.

Le spécialiste préfère voir le verre à moitié plein. «On reste optimiste. On s’inquiète bien sûr car on anticipe les problèmes à venir dans deux à trois semaines, mais nous n’avons pas de crainte à court terme. Un collègue du Val d’Aoste nous a contactés récemment car il manquait de curare. Il ne lui en restait que pour douze heures. Nous ne sommes pas dans cette situation et ne voulons pas nous y retrouver.»