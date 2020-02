Un homme arrêté dans les bois de Pinchat après des coups de feu

Curieuse histoire. Plusieurs personnes habitant à proximité des bois de Pinchat, à Carouge, ont été réveillées par des coups de feu dans la nuit de jeudi à vendredi, relate 20 minutes. «Nous avons avons reçu plusieurs appels autour de minuit. Des patrouilles de police-secours, ainsi que la brigade canine ont été envoyées sur place», confirme Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise.

Cet important dispositif a permis d’interpeller un suspect dans les bois. Et non loin de lui... une arme à feu et des munitions. Cet homme de 45 ans est auditionné ce vendredi. L'enquête devra notamment permettre de déterminer si l'arme était bien la sienne. Silvain Guillaume-Gentil précise que «personne n'a été retrouvé blessé à proximité ou annoncé comme tel à l'hôpital».